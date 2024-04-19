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Elon Musk sordu: ‘Vine geri gelsin mi?' Cevap TikTok'u endişelendirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Elon Musk sordu: ‘Vine geri gelsin mi?&#039; Cevap TikTok&#039;u endişelendirdi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elon Musk X sosyal medya hesabı üzerinden ‘Vine geri gelsin mi?' sorusunu yönelttiği bir anket yaptı. Cevabın yüksek oranda evet çıkması, lider konumdaki sosyal medya şirketi TikTok'u endişelendirdi.

X sosyal medya hesabının sahibi Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada dikkat çekti. 52 yaşındaki iş insanı, "Vine geri gelsin mi?" sorusunu yönelttiği bir anket yayınladı. Twitter kullanıcılarının yüzde 69'u bu soruya "Evet" cevabını verdi. Musk'ın bu hamlesi, sosyal medya platformları lideri TikTok'un tahtından edilmesi endişelerini doğurdu.

Elon Musk, popüler kısa video paylaşım uygulaması Vine'ın yeniden hayata dönüp dönmeme konusunda takipçilerine bir soru yöneltti. Musk, "Vine geri gelsin mi?" sorusuyla Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Takipçilerinin yüzde 69,6’sı ‘Evet’; yüzde ’30,4’ ise ‘Hayır’ oyunu verdi.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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