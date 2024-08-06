Elon Musk hükümete savaş açtı! İsyan Londra'ya sıçradı, terörden yargılanacaklar

İngiltere'de bıçaklı bir saldırganın 3 çocuğu öldürerek, çok sayıda kişiyi yaralamasının ardından aşırı sağcılar şehirlerde isyan başlattı. Müslüman karşıtı ve ırkçı saldırılarda çok sayıda cami zarar gördü, sokaklar ateşe verildi. Elon Musk, İngiltere için "iç savaş kaçınılmaz" yorumun tepkiye yol açtı. Hükümet Musk'a peş peşe cevap verdi. İsyanlar Londra'yı sardı. Musk geri adım atmayarak "Burası Sovyetler Birliği mi?" yorumunu yaptı. Öte yandan ülkede isyancılar terör suçundan yargılanabilir.

İngiltere’nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 3 çocuğun ölümüne, 8'i çocuk 10 kişinin yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırının ardından başlayan aşırı sağcılar ülkeyi adeta savaş alanına çevirdi, Müslümanlar hedef alındı. İngiltere'nin pek çok şehrine sıçrayan isyanların ardından Elon Musk, sahibi olduğu X platformu üzerinden "iç savaş kaçınılmaz" açıklamasında bulundu.

Başbakanlık Sözcüsü, Musk'ın X hesabından, eylemcilerin polise havai fişek attığını gösteren videoya 4 Ağustos'ta yaptığı "İç savaş kaçınılmaz" yorumu ve diğer paylaşımlarının, "hiçbir haklı gerekçesi olmadığını" bildirdi. Öte yandan İngiltere'de aşırı sağcı isyanlar Londra'ya sıçradı. Eylemler ülke başkentinde de devam etti.

İNGİLİZ HÜKÜMETİNİ YERDEN YERE VURDU

İngiltere hükümetinden sosyal medya platformlarının "dezenformasyonu körüklediği" yönündeki açıklamalarının ardından Elon Musk- Başbakan Starmer atışmasıyla başlayan tartışma, Amerikalı milyarderin gün boyunca X sosyal medya hesabından yaptığı ve İngiltere hükümetinin göçmenlere ilişkin tutumunu eleştiren paylaşımlarla devam etti.

Konuya ilişkin bugün yaptığı paylaşımlardan birinde, sosyal medyada "saldırgan" yorumları gerekçe gösterilerek bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığı anların paylaşıldığı bir videoya yorum yapan Musk, "Burası İngiltere mi, Sovyetler Birliği mi?" ifadesini kullandı.

"BUNLAR HALEN YAŞANIYOR MU?"

Bir tecavüzcünün 180 gün toplum hizmeti cezası aldığı, ırkçı ve göçmen karşıtı paylaşımlar yapanlara da haftalarca hapis cezası verildiği iddia edilen bir paylaşıma da önce "Bu doğru mu?" diye tepki gösteren Musk, aynı görüntüye yaptığı ikinci yorumda, "Burada neler oluyor?" sorusunu yöneltti.

Musk daha sonra, Daily Mirror gazetesinin ilk sayfasındaki "Asyalı tacizci grubun, yöneticiler ırkçı tepkiler almaktan çek

indiği için 16 yıl faaliyet gösterdiği"ne ilişkin bir habere de yorum yaparak, "Bunlar halen yaşanıyor mu?" paylaşımında bulundu.

"İNGİLTERE SOVYETLER'E DÖNDÜ"

Bir paylaşıma, "İngiltere'de tüm toplumların eşit şekilde korunmadığı" yorumunu yapan Musk, bir başka paylaşımında da "2030 yılında İngiltere hükümetinin hoşuna gitmeyen bir Facebook yorumu yaptığında" yorumuyla "Family Guy" çizgi dizisinden elektrikli sandalyeye oturtulmuş bir karakterin fotoğrafını paylaştı. "İngiltere'nin Sovyetler Birliği'ne döndüğü" yorumunu yapan bir kullanıcıya ise Musk, "Kesinlikle" yanıtını verdi.

Son olarak da sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in İngiltere'deki "en çok kullanılan haber kaynağı" paylaşımıyla, hükümetin sosyal medya platformları hakkındaki eleştirilerine gönderme yaptı.

HÜKÜMET KANADINDAN PEŞ PEŞE TEPKİLER

Katar'daki Northwestern Üniversitesi'nde medya analizi alanında çalışan Doç. Dr. ​​​​​​Marc Owen Jones ise Musk'ın "İç savaş kaçınılmaz" yorumunun, yanıt verdiği kullanıcının paylaşımına ilişkin etkileşimleri artırdığını savundu. Musk yorum yapmadan önce "zenofobi (yabancı düşmanlığı) içeren paylaşımın" etkileşiminin "azalmakta" olduğunu belirten Jones, milyarderin yanıtından sonra paylaşıma gelen etkileşimin yaklaşık yüzde 540 arttığını ifade etti.

Jones, "Musk'ın yanıtları, dezenformasyon ve nefret söylemine destek işlevi görüyor." yorumunda bulundu. İngiltere Adalet Bakan Yardımcısı Heidi Alexander, Musk'ın yorumlarını, "tamamen haksız" ve "oldukça içler acısı" olarak nitelemişti. Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Musk'ın, İngiltere geneline yayılan aşırı sağcıların şiddet eylemlerine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülere ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın açıklamasına yaptığı yorumlar tepki çekmişti.

TERÖR SUÇUNDAN YARGILANABİLİRLER

Kamu Savcılığı Direktörü Stephen Parkinson, BBC'ye yaptığı açıklamada, Kraliyet Savcılık Servisinin geçen hafta İngiltere'de başlayan şiddet olaylarıyla bağlantılı olarak bazı davalarda "terör suçlarını değerlendireceğini" belirtti.

Parkinson, bunun halihazırda gerçekleştiği en az bir davadan haberdar olduğunu dile getirerek, "Bir ideolojiyi ilerletmek amacıyla faaliyet planlayan organize gruplarınız varsa, gerçekten çok ciddi bir yıkım planlıyorsanız, evet terör suçlarını dikkate alacağız." dedi.

AŞIRI SAĞIN İSYANLARINDA 400 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ulusal Polis Şefleri Konseyi Başkanı (NPCC) Gavin Stephens, dün yaptığı açıklamada, polisin düzensizlikle mücadele etmek için elinden geleni yaptığını belirterek, "Şu ana kadar 378 gözaltı yapıldı. Polis güçleri olaya karışanları tespit etmeye ve sorumluları yakalamaya devam ettikçe bu sayının her geçen gün artmasını bekliyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Stephens, bu amaçla çalışmaların bütün gün sürdüğünü ve olaya karışanların adalet önüne çıkarılacağını vurgulayarak, "Bunun bir protesto eylemi ya da insanların demokratik haklarını kullanması olmadığı konusunda net olduk" değerlendirmesinde bulunmuştu.

İNGİLTERE'DE 3 ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ BIÇAKLI SALDIRI

İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki saldırgan, 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Sosyal medyada saldırganın kimliğiyle ilgili yayılan spekülatif haberler sonucu Southport'taki aşırı sağcılar polisle çatışarak Southport İslam Toplumu Camisi'ne taşlı saldırı düzenledi. Burada polisle de çatışan aşırı sağcılar, çok sayıda polisin yaralanmasına neden olurken polis minibüsünü de ateşe verdi. Southport'taki olaylar nedeniyle 53 polis ve 3 polis köpeği yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Aşırı sağcı şiddet olayları, 2 Ağustos'ta ülkenin doğu kıyısındaki Sunderland'e sıçradı. Kentteki Masjid-e Anwaar-e Madinah Camisi'nin dışında toplanan aşırı sağcı kalabalık polisle çatıştı. Kalabalık, kentteki polis karakolunu ateşe verirken bazı kamu kuruluşlarını da yakmak istedi. Yaşananlar nedeniyle 3 polisin yaralandığı kentte 10 aşırı sağcı gözaltına alındı.

CAMİLERE SALDIRI OLDU, MÜSLÜMANLAR HEDEFTE!

Sunderland'le aynı gün Hartlepool, Liverpool, Glasgow ve Dover'de de aşırı sağcılar, kent meydanlarında ve camilerin önlerinde toplandı. Müslümanlar hedef alındı, camilere saldırıldı.

3 Ağustos'ta Bristol, Hull, Blackpool, Stoke-on-Trent ve Blackburn'ün de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 İngiliz kentiyle Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki 4 farklı noktada aşırı sağcılar sokaklara indi. İsyanların olduğu kentlerde göçmenlere ait iş yerleri, camiler, polis araçları ve çevik kuvvet memurlarına saldıran 100'lerce aşırı sağcı gözaltına alındı.

ORTALIĞI ATEŞE VERDİLER

4 Ağustos'ta Weymouth, Middlesbrough ve Rotherham kentlerinde toplanan aşırı sağcılar, yine göçmenleri ve Müslüman toplumu hedef aldı. Rotherham'da düzensiz göçmen ve sığınmacıların tutulduğu otelin önünde bir araya gelen aşırı sağcılar, binaya taş ve sandalye gibi yabancı maddeler attı. Aşırı sağcılar caddeleri, sokakları ve bazı otelleri ateşe verdi.

Bu kentlerde aşırı sağcılar, yer yer karşıt görüşlü gruplar, dini ve ticari yapıları korumaya çalışanlarla da karşı karşıya geldi. Özellikle Hull ve Stoke-on-Trent'te iki aşırı sağcının bıçaklandığı haberi, olayların şiddetlenmesine neden olurken polis, bu haberlerin yalan olduğunu duyurdu. Blackpool ve Manchester'da eylemlerin sona ermesi çağrısı yapan polis, yeniden toplanmayı da yasakladı.