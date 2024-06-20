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En mutlu günleri zehir oldu! 115 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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En mutlu günleri zehir oldu! 115 kişi hastaneye kaldırıldı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Irak'ta bir düğünde verilen yemekten zehirlenen 115 kişi hastaneye kaldırıldı.

Irak'ın Anbar iline bağlı el-Gurma ilçesinde bir düğünde verilen yemekten çok sayıda kişi zehirlendi.

El-Gurma Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, hastaneye 115 kişinin kaldırıldığı açıklandı. Hastaneye gelenlerin ana şikayetlerinin ise mide ağrısı, kusma ve yüksek ateş olduğu belirtildi.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Açıklamada, hastaların sağlık durumunun stabil olduğu ve tıbbi müşahede altında gerekli tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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