Bayram yemeği hastanelik etti! 75 kişi zehirlendi...

Ordu'da Kurban Bayramı vesilesi ile düzenlenen davette ikram edilen yemeği yiyen 75 kişi hastanelik oldu.

Bolu'da fabrika işçileri zehirlendi, 32 kişi hastanelik oldu

Bolu'da fabrika işçileri zehirlendi, 32 kişi hastanelik oldu

Olay Gürgentepe ilçene bağlı Ağızlar Mahallesi'nde yaşandı. Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen davet yemeğine katılan bazı kişiler, program sonrası rahatsızlandı.

75 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi şikayetleri bulunan 75 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gürgentepe Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.

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Genel durumları iyi olduğu öğrenilen bu kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.