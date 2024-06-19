Bayram yemeği hastanelik etti! 75 kişi zehirlendi...
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Ordu'da Kurban Bayramı vesilesi ile düzenlenen davette ikram edilen yemeği yiyen 75 kişi hastanelik oldu.
Olay Gürgentepe ilçene bağlı Ağızlar Mahallesi'nde yaşandı. Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen davet yemeğine katılan bazı kişiler, program sonrası rahatsızlandı.
75 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi şikayetleri bulunan 75 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gürgentepe Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.
Genel durumları iyi olduğu öğrenilen bu kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı