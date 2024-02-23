Dışarıdan getirdikleri keki yiyen 8 öğrenci zehirlendi

Adıyaman’da, ortaokul öğrencileri yedikleri kekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler hastanede tedavi altına alınırken konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan Cahit Zarifoğlu Ortaokulu'nda okuyan 8 öğrenci, dışarıdan getirdikleri kekleri yedi. Bir süre sonra öğrencilerde karın ağrısı ve mide bulantısı başladı.

ZEHİRLENDİKLERİ BELİRLENDİ

Kek yiyen 8 öğrencinin rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak durum bildirildi. Zehirlenen öğrenciler, okula gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.