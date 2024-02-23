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    • Haberler > Yaşam > Dışarıdan getirdikleri keki yiyen 8 öğrenci zehirlendi

    Dışarıdan getirdikleri keki yiyen 8 öğrenci zehirlendi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Dışarıdan getirdikleri keki yiyen 8 öğrenci zehirlendi
    Öğrenci, Kek, Zehirlenme, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Adıyaman’da, ortaokul öğrencileri yedikleri kekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler hastanede tedavi altına alınırken konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

    Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan Cahit Zarifoğlu Ortaokulu'nda okuyan 8 öğrenci, dışarıdan getirdikleri kekleri yedi. Bir süre sonra öğrencilerde karın ağrısı ve mide bulantısı başladı. 

    ZEHİRLENDİKLERİ BELİRLENDİ

    Kek yiyen 8 öğrencinin rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak durum bildirildi. Zehirlenen öğrenciler, okula gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

    Dışardan getirdikleri keki yiyen 8 öğrenci zehirlendi - 1. Resim

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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