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Bolu'da fabrika işçileri zehirlendi, 32 kişi hastanelik oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bolu&#039;da fabrika işçileri zehirlendi, 32 kişi hastanelik oldu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bolu'nun Göynük ilçesinde bir fabrikada çalışan ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 32'ye yükseldi.

Dedeler köyünde faaliyet gösteren beyaz et üretim fabrikasında akşam saatlerinde yemek yedikten sonra baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan 32 işçi hastaneye başvurdu.

Kendi imkanlarıyla gittikleri ve fabrika yetkilileri tarafından götürüldükleri Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesi'nde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan işçilerden 19'u taburcu edildi. 13 işçinin ise tedavisi devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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