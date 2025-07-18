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Endonezya'da bebek kaçakçılarına nokta operasyon! Anne karnındayken rezerve etmişler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Endonezya&#039;da bebek kaçakçılarına nokta operasyon! Anne karnındayken rezerve etmişler
Endonezya, Singapur, Facebook, Sahte Belge, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Endonezya polisi, Singapur’daki alıcılara 2023’ten bu yana en az 25 tane bebeğin satıldığını tespit etti. bazı bebeklerin daha anne karnındayken rezerve edildiği ortaya çıkarken, bebeklerin yaklaşık 600 dolara el değiştirdiği kaydedildi. 

Endonezya polisi, nokta atışı bir operasyonla uluslararası bir insan kaçakçılığı çetesini ortaya çıkardı. Ülkenin Pontianak ve Tangerang kentlerinde 13 kişinin gözaltına alındığını açıklayan yetkililer, bir yaş civarında olan altı bebeğin kaçırılmadan önce kurtarıldığını bildirdi. Endonezya polisi, Singapur polisi ve İçişleri Bakanlığı ile işbirliği yaptığını belirterek, henüz cevap alamadıklarını belirtti. 

ÇOCUKLARINI YETİŞTİREMEYECEK EBEVEYNLERİ HEDEF ALDILAR

Çetenin, çocuklarını istemeyen ya da yetiştiremeyecek durumdaki ebeveynleri hedef aldığı tespit edilirken, ilk temasların Facebook üzerinden gerçekleştiği bildirildi. 

Endonezya'da bebek kaçakçılarına nokta operasyon! Anne karnındayken rezerve etmişler - 1. Resim

DOĞMADAN REZERVE EDİLDİLER

Bazı bebeklerin daha doğmadan rezerve edildiği, doğum masraflarının karşılandığı ve ailelere ödeme yapılarak bebeklerin alındığı bildirildi. Çete üyeleri arasında, bebekleri tespit eden aracılar, onları barındıran bakıcılar ve sahte kimlik, nüfus cüzdanı ya da pasaport düzenleyen kişiler de yer alıyor.

600 DOLARA SATMIŞLAR

İddiaya göre, annelerinden alınan bebekler 2-3 ay boyunca bakıcıların yanında tutuluyor, bu sırada bebeklerin sahte belgeleri hazırlanıyor. Şimdiye kadar bebeklerin çoğunluğu Batı Cava'nın farklı bölgelerinden temin edildi. Her biri 11 ila 16 milyon Endonezya rupisi (yaklaşık 670–975 dolar) (yaklaşık 27 bin TL) karşılığında satıldı.

''AİLELER DE YARGILANABİLİR''

Olaya ilişkin açıklama yapan polis yetkililerinden biri, ''Eğer ebeveynlerle failler arasında anlaşma olduğu kanıtlanırsa, aileler de insan kaçakçılığı ve çocuk koruma yasaları çerçevesinde yargılanabilir'' ifadelerinde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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