Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > Endonezya'da büyük deprem! 6,1 ile sallandılar...

Endonezya'da büyük deprem! 6,1 ile sallandılar...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Endonezya&#039;da büyük deprem! 6,1 ile sallandılar...

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Endonezya'dan geldi. Java adası açıklarındaki depremin büyüklüğü 6,1 olarak duyuruldu. Sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde yaşandı. Komşu ülkeler de hissetti, işte son gelişmeler...

Dünyanın dört bir yanından korkutan deprem haberleri geliyor. Son olarak Endonezya sallandı. Endonezya Jeofizik Kurumu (BKMG), Java adası açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

KOMŞU ÜLKELER DE HİSSETTİ

BMKG, depremin merkez üssünün Doğu Java eyaletindeki Tuban'ın 132 km kuzeyinde olduğunu söyledi. Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi. Deprem sonrası sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. 

TSUNAMİ RİSKİ YOK

Şiddetli hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken herhangi bir tsunami tehlikesi olmadığı duyuruldu. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD askerleri, teröristleri andı! Çelenk bırakıp, kurdele taktı - DünyaABD askerleri, teröristleri andı!BM Genel Kurulu güvenli yapay zeka kullanımına yönelik ilk karar tasarısını kabul etti - DünyaBM'den bir ilk! Yapay zeka tasarısı kabul edildiİsrail'de Savaş Kabinesi oturumu iptal edildi! Netanyahu'nun evinin önünde olay çıktı - Dünyaİsrail'de neler oluyor? Kabine iptal, sokaklar yangın yeriAB’den Putin’i çıldırtacak karar! Rusları kendi paralarıyla vuracaklar - DünyaAB’den Putin’i çıldırtacak karar!Dünyadaki herkes bunu izlemeli! İsrail'in 4 genci SİHA ile avladığı görüntüler dehşete düşürdü - Dünyaİsrail 4 genci SİHA ile avladı, görüntüler dehşete düşürdüAB kararını verdi! Bosna Hersek'le üyelik müzakereleri başlayacak - DünyaAB'den Bosna Hersek kararı! Müzakereler başlayacakThe Economist’in kapağında İsrail’in yalnızlığına ağıt - Dünyaİsrail’in yalnızlığına ağıtGazze'de ateşkes adımı: Mossad da müzakere için Katar'a gidiyor - DünyaGazze'de ateşkes olacak mı?Yunanistan'dan İsrail'e 'Refah' tepkisi: Büyük bir insani felakete yol açar - DünyaYunanistan'dan İsrail'e 'Refah' tepkisiİbrahim Tekkesi Filistin'de binlerce ihtiyaç sahibine yardım dağıtıyor - Dünyaİbrahim Tekkesi Filistin'de binlerce ihtiyaç sahibine yardım dağıtıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...