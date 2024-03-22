Endonezya'da büyük deprem! 6,1 ile sallandılar...

Son deprem haberi Endonezya'dan geldi. Java adası açıklarındaki depremin büyüklüğü 6,1 olarak duyuruldu. Sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde yaşandı. Komşu ülkeler de hissetti, işte son gelişmeler...

Dünyanın dört bir yanından korkutan deprem haberleri geliyor. Son olarak Endonezya sallandı. Endonezya Jeofizik Kurumu (BKMG), Java adası açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KOMŞU ÜLKELER DE HİSSETTİ

BMKG, depremin merkez üssünün Doğu Java eyaletindeki Tuban'ın 132 km kuzeyinde olduğunu söyledi. Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi. Deprem sonrası sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

TSUNAMİ RİSKİ YOK

Şiddetli hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken herhangi bir tsunami tehlikesi olmadığı duyuruldu.