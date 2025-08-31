Endonezya’da iç savaş alarmı! Halk milletvekili evlerini bastı, lüks arabaları parçaladı

Endonezya'nın başkenti Cakarta başta olmak üzere birçok eyalette, milletvekillerine tanınan ayrıcalıklar halkı ayağa kaldırdı.

Göstericiler, lüks semtlerdeki evleri bastı, değerli eşyaları yağmaladı. Olayların büyümesi üzerine Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Çin’e planlanan resmi ziyaretini iptal etti.

BAKAN MULYANİ'NİN EVİ YAĞMALANDI

En dikkat çeken hedeflerden biri Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati oldu. 31 Ağustos sabahı, öfkeli kalabalıklar Cakarta dışındaki Bintaro semtinde bulunan konutuna zorla girdi.

Sosyal medyada yayılan videolarda, protestocuların evdeki elektronik eşyaları, mobilyaları ve sanat eserlerini parçaladığı görüldü.

LÜKS ARAÇLAR, SAATLER, ÇANTALAR YAĞMALANDI

İlk baskın, lüks arabalarıyla tanınan milletvekili Ahmad Sahroni’nin evine yapıldı. Protestocular, spor arabaları parçaladı, Richard Mille marka saatler ve Louis Vuitton çantaları ele geçirdi.

Televizyon yıldızı Surya Utama (Uya Kuya) ve komedyen-milletvekili Eko Patrio’nun evleri de hedef oldu. Eko’nun değerli Angora kedisi yağma sırasında canlı yayın eşliğinde kaçırıldı.

"SİYASİ SINIFA ÖFKENİN SEMBOLÜ"

Protestolar, 25 Ağustos’ta milletvekillerine açıklanan ödenek paketiyle başlamıştı. 6,5 milyon rupi maaşa ek olarak, aylık 50 milyon rupi konut, 12 milyon rupi yemek ve 7 milyon rupi ulaşım ödeneği sağlanması kamuoyunda infiale neden oldu.

Olayların fitilini ise, 21 yaşındaki bir kuryenin taktik polis aracı tarafından ezilerek hayatını kaybetmesi ateşledi. Bu gelişme üzerine gösteriler şiddetlendi, bazı parlamento binaları ateşe verildi.

PARLAMENTO BİNASI YANDI, ÇİN GEZİSİ İPTAL

Güney Sulawesi’nin Makassar kentinde protestocular yerel parlamento binasını ateşe verdi, üç kişi hayatını kaybetti. Ülkede en az 37 yerel parlamento binasının saldırıya uğradığı yazıldı.

Cumhurbaşkanı Prabowo, 3 Eylül’de Çin’de düzenlenecek Zafer Günü geçit törenine katılmaktan vazgeçti. Devlet Bakanı Prasetyo Hadi, "Cumhurbaşkanı doğrudan yönetmek ve çözüm aramak istiyor" dedi.

TİKTOK CANLI YAYINLARI DURDURDU

Protestolar sosyal medyada büyük yankı bulurken, TikTok Endonezya’da canlı yayın özelliğini geçici olarak askıya aldı. Şirket sözcüsü, "TikTok’u güvenli ve medeni bir alan olarak korumak için bu adımı attık" şeklinde konuştu.

"KALABALIKLARDAN UZAK DURUN"

ABD, Birleşik Krallık, Singapur, Malezya ve Avustralya, Endonezya için seyahat uyarıları yayımladı. Özellikle büyük şehirlerdeki turistik bölgelerden uzak durulması istendi.

"SİSTEM HALKTAN KOPUK"

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Andreas Harsono, "Protestolar halkın siyasi sınıfa duyduğu derin öfkenin göstergesi" dedi. Ancak yağmalamalara karşı uyarıda bulundu: "Hiç kimse kanunları kendi başına uygulayamaz."

Sosyal medyada ise bazı kullanıcılar, şiddetin durdurulması ve birlik çağrısı yaptı. "Gerçek düşman siyasi elitlerdir. Vatandaşlar düşmanımız değil" mesajları paylaşıldı.