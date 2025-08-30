Endonezya’da protestocular hükümet binasını yaktı! Çok sayıda ölü var
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda hükümet karşıtı gösteriler şiddete dönüştü. Öfkeli kalabalığın ateşe verdiği hükümet binasında 3 kişi yanarak hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Milletvekili maaşlarına tepkiyle başlayan ve ülke geneline yayılan protestolarda toplam ölü sayısı 4’e yükseldi.
Endonezya’nın Sulawesi Adası'nın güneyinde, hükümet karşıtı protestolarda tansiyon giderek yükseliyor.
Protestocular, hükümet binasını ateşe verirken, içeride mahsur kalan 3 kişi hayatını kaybetti. Olayda 5 kişi de yaralandı.
PROTESTOLARIN NEDENİ: VEKİL MAAŞLARI
Endonezya'da, Temsilciler Meclisi'ndeki 580 milletvekilinin aylık 3 bin 75 dolar maaş almasıyla ilgili çıkan haberlerin ardından hükümet karşıtı protestolar patlak verdi.
Pazartesi günü başlayan eylemler, başkent Jakarta’dan ülke geneline yayıldı. Protestolarda şiddet olayları giderek arttı, bazı bölgelerde yağmalama ve ulaşım tesislerinde zararlar meydana geldi.
4 CAN KAYBI VE 5 YARALI
Pazartesi gününden itibaren devam eden protestoların toplam can kaybı 4’e yükseldi. Geçtiğimiz Perşembe günü, güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtma çabası sırasında bir motosikletli, polis aracı tarafından ezilerek hayatını kaybetti.
JAKARTA'DA GERİLİM ARTIYOR
Başkent Jakarta’da ise protestolar şiddetlenerek devam ediyor. Birçok bölgede yağmalama olayları yaşanırken, bazı ulaşım tesislerinde de ciddi hasar meydana geldi.