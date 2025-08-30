Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Endonezya’da protestocular hükümet binasını yaktı! Çok sayıda ölü var

Endonezya’da protestocular hükümet binasını yaktı! Çok sayıda ölü var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Endonezya, Protesto, Hükümet Binası, Yangın, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda hükümet karşıtı gösteriler şiddete dönüştü. Öfkeli kalabalığın ateşe verdiği hükümet binasında 3 kişi yanarak hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Milletvekili maaşlarına tepkiyle başlayan ve ülke geneline yayılan protestolarda toplam ölü sayısı 4’e yükseldi.

Endonezya’nın Sulawesi Adası'nın güneyinde, hükümet karşıtı protestolarda tansiyon giderek yükseliyor.

Protestocular, hükümet binasını ateşe verirken, içeride mahsur kalan 3 kişi hayatını kaybetti. Olayda 5 kişi de yaralandı. 

PROTESTOLARIN NEDENİ: VEKİL MAAŞLARI

Endonezya'da, Temsilciler Meclisi'ndeki 580 milletvekilinin aylık 3 bin 75 dolar maaş almasıyla ilgili çıkan haberlerin ardından hükümet karşıtı protestolar patlak verdi.

Pazartesi günü başlayan eylemler, başkent Jakarta’dan ülke geneline yayıldı. Protestolarda şiddet olayları giderek arttı, bazı bölgelerde yağmalama ve ulaşım tesislerinde zararlar meydana geldi.

Endonezya’da protestocular hükümet binasını yaktı! Çok sayıda ölü var - 1. Resim

4 CAN KAYBI VE 5 YARALI

Pazartesi gününden itibaren devam eden protestoların toplam can kaybı 4’e yükseldi. Geçtiğimiz Perşembe günü, güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtma çabası sırasında bir motosikletli, polis aracı tarafından ezilerek hayatını kaybetti.

JAKARTA'DA GERİLİM ARTIYOR

Başkent Jakarta’da ise protestolar şiddetlenerek devam ediyor. Birçok bölgede yağmalama olayları yaşanırken, bazı ulaşım tesislerinde de ciddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Geçirdiği kazada 3 arkadaşını kaybeden Melis İşiten’den itiraf: Sebebi ben oldum, her şeyi hatırlıyorumMervenur'un katili hakkında iddianame hazır! Ağırlaştırılmış müebbeti istendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail İranlı yetkililerin telefonlarını hackleyerek gizli bilgilere ulaştı! - Dünyaİranlı üst düzey yetkililerin telefonları hacklendi!ABD Senato heyeti Gazze sınırında! Refah kapısında kritik ziyaret - DünyaABD Senato heyeti Gazze sınırında!Trump’ın Ukrayna planında Türkiye başrolde! İngiliz basını güvenlik misyonunu yazdı - DünyaTrump’ın Ukrayna planında Türkiye başrolde!Trump kayboldu mu? Hastalandı iddiası ABD’yi karıştırdı! Başkan’a ulaşılamıyor - DünyaTrump kayboldu mu?Ukraynalı eski Parlamento Başkanı Parubiy suikastla öldürüldü - DünyaEski Parlamento Başkanı suikastla öldürüldüÜnlü fenomen ve ailesinin acı sonu! Kamyonette ölü bulundular - DünyaÜnlü fenomen ve ailesinin acı sonu! Kamyonette ölü bulundular
Sonraki Haber Yükleniyor...