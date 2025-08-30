Endonezya’da protestocular hükümet binasını yaktı! Çok sayıda ölü var

Endonezya’nın Sulawesi Adası'nın güneyinde, hükümet karşıtı protestolarda tansiyon giderek yükseliyor.

Protestocular, hükümet binasını ateşe verirken, içeride mahsur kalan 3 kişi hayatını kaybetti. Olayda 5 kişi de yaralandı.

İlgili Haber Önce yanardağ patladı, ardından 6,4’lük deprem! Endonezya’da peş peşe felaket

PROTESTOLARIN NEDENİ: VEKİL MAAŞLARI

Endonezya'da, Temsilciler Meclisi'ndeki 580 milletvekilinin aylık 3 bin 75 dolar maaş almasıyla ilgili çıkan haberlerin ardından hükümet karşıtı protestolar patlak verdi.

Pazartesi günü başlayan eylemler, başkent Jakarta’dan ülke geneline yayıldı. Protestolarda şiddet olayları giderek arttı, bazı bölgelerde yağmalama ve ulaşım tesislerinde zararlar meydana geldi.

4 CAN KAYBI VE 5 YARALI

Pazartesi gününden itibaren devam eden protestoların toplam can kaybı 4’e yükseldi. Geçtiğimiz Perşembe günü, güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtma çabası sırasında bir motosikletli, polis aracı tarafından ezilerek hayatını kaybetti.

JAKARTA'DA GERİLİM ARTIYOR

Başkent Jakarta’da ise protestolar şiddetlenerek devam ediyor. Birçok bölgede yağmalama olayları yaşanırken, bazı ulaşım tesislerinde de ciddi hasar meydana geldi.