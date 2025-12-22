Birleşik Arap Emirlikleri’nde cuma günü etkili olan şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Yoğun yağış nedeniyle sokaklar göle döndü, vatandaşlar ve araçlar yollarda mahsur kaldı.

Şiddetli yağışlar hava ve kara ulaşımında aksamalara yol açtı. Dubai merkezli Emirates Havayolları 13 uçuşunu iptal ederken, Sharjah Havalimanı’nda da çok sayıda gecikme ve iptal yaşandı.

CADDELER SULAR ALTINDA KALDI

Günlerdir etkili olan sağanak ve gök gürültüsü, Sharjah başta olmak üzere birçok kentte su taşkınlarına neden oldu. Sharjah’ın ana caddelerinden biri tamamen sular altında kalırken, bazı vatandaşların diz boyuna ulaşan suda yürüdüğü görüldü.

Dubai’de ise su tahliye araçları sabahın erken saatlerinden itibaren tıkanan yolları açmak için çalışma yaptı.