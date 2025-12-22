Birleşik Arap Emirlikleri'ni sel vurdu! Sokaklar göle döndü, yollar çöktü
Birleşik Arap Emirlikleri’nde cuma günü etkili olan şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Yoğun yağış nedeniyle sokaklar göle döndü, vatandaşlar ve araçlar yollarda mahsur kaldı.
ULAŞIMI FELÇ ETTİ
Şiddetli yağışlar hava ve kara ulaşımında aksamalara yol açtı. Dubai merkezli Emirates Havayolları 13 uçuşunu iptal ederken, Sharjah Havalimanı’nda da çok sayıda gecikme ve iptal yaşandı.
CADDELER SULAR ALTINDA KALDI
Günlerdir etkili olan sağanak ve gök gürültüsü, Sharjah başta olmak üzere birçok kentte su taşkınlarına neden oldu. Sharjah’ın ana caddelerinden biri tamamen sular altında kalırken, bazı vatandaşların diz boyuna ulaşan suda yürüdüğü görüldü.
Dubai’de ise su tahliye araçları sabahın erken saatlerinden itibaren tıkanan yolları açmak için çalışma yaptı.
YOLLAR ÇÖKTÜ
Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ise yollar çöktü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Dubai polisi, yağış öncesinde vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulunmuştu. Ulusal Meteoroloji Merkezi de Dubai ve Abu Dabi dahil olmak üzere ülke genelinde perşembeden cumaya kadar yağış uyarısı yapmıştı.