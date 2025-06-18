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Endonezya'da yanar dağ alarmı! Küller gökyüzünü sardı, uçak seferleri iptal edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın patlaması sonucu oluşan kül bulutu nedeniyle bölgede uluslararası uçak seferleri iptal edildi.

Endonezya hava meydanları işletmesi Angkasa Pura Indonesia'dan yapılan açıklamada, volkan faaliyeti nedeniyle Bali Adası'ndaki Denpasar Uluslararası Havalimanı ve bölgedeki diğer havaalanlarında uçuşların iptal edildiği bildirildi.

ÇOK SAYIDA ULUSLARARASI UÇUŞ İPTAL

İptal edilen uçuşlar arasında Avustralya'dan Jetstar ve Virgin Australia, Hindistan'dan Air India, Yeni Zelanda'dan Air New Zealand, Singapur'dan Singapore Airlines ve Çin'den Juneyao Airlines şirketlerinin seferleri yer aldı.

Endonezya hava yolu şirketi Air Asia'nın da çok sayıda iç hat seferi iptal edildi.

Endonezya'da yanar dağ alarmı! Küller gökyüzünü sardı, uçak seferleri iptal edildi - 1. Resim 

YANARDAĞ PATLAMASI

İki konili bir yanardağ olan Lewotobi'nin Laki-Laki Volkanı'nın dün patlaması sonucu havaya 10 kilometre kül püskürmüş, yanardağdan çıkan mantar şeklindeki kül bulutu, yaklaşık 150 kilometre uzaktaki şehirden dahi görünmüştü.

Volkan faaliyeti nedeniyle bölgede acil durum ilan edilirken, küllerin çevreye yayılması nedeniyle yanardağın yakınındaki köyler tahliye edilmişti.

Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

ÇOK SAYIDA KİŞİ CANINDAN OLDU

Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın Kasım 2024'te patlaması sonucu 9 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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