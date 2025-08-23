Engelli basketbolcuların İsrail tepkisine fon tehdidi! "Maddi destek kesilebilir"

Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen Wheelchair Basketball Nations Cup’ta, İngiltere engelli basketbol takımı oyuncuları, İsrail ulusal marşı çalındığı sırada sırtlarını dönerek protesto yaptı.

Eylem, İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla gerçekleştirildi.

İSRAİL TEPKİSİNE SKANDAL ÇIKIŞ

The Telegraph'dan edinilen bilgilere göre, Oyuncular, İsrail bayrağı ve resmi kürsüye sırtlarını dönerek tepkilerini gösterdi. İngiliz takımın teknik kadrosu protestoya katılmazken, girişim tamamen oyuncuların inisiyatifiyle yapıldı.

İsrail Paralimpik Komitesi, davranışı “derinden saygısız ve saldırgan” olarak nitelendirerek Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu’na (IWBF) resmi şikayette bulundu. Komite, benzer protestoların tekrarlanması durumunda yaptırım uygulanmasını talep etti.

İsrailli oyuncular, İngiliz takımın eylemini “oyuncuların onuruna saldırı” olarak değerlendirdi. Takım arkadaşları, protestonun savaş karşıtı ve barış yanlısı bir mesaj vermeyi amaçladığını açıklasa da İsrailli sporcular, bunu kabul etmedi.

İngiltere Paralimpik Komitesi (ParalympicsGB), tüm sporculara resmi etkinliklerde ve açılış seremonilerinde politik protesto yapılmaması gerektiğini hatırlattı. İngiliz takım, turnuva boyunca İsrail’i 74-64 mağlup ederek genel zafer elde etti.

ENGELLİ BASKETBOL TAKIMINA FON TEHDİDİ

Eski İşçi Partisi milletvekili Lord Austin, Paralimpik takımının aldığı fonun tehlikeye girebileceğini söyledi. Austin, "İngiliz basketbol takımı, bu hakaret içeren davranışları için özür dilemeli ve bir daha asla tekrarlanmayacağına dair söz vermelidir. Aksi takdirde, takımın vergi mükellefleri tarafından finanse edilmesinin geleceği sorgulanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Olay, İngiltere’de halk ve eski milletvekilleri tarafından eleştirildi; bazı yorumlarda, İngiliz halkının vergilerinden sağlanan destekle finanse edilen takımın davranışının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

ParalympicsGB, oyuncuların ifade özgürlüğüne saygı duyduklarını belirtirken, bunun nerede ve ne zaman gösterileceğine duyarlı olunması gerektiğini açıkladı. İngiliz Engelli Basketbol Sözcüsü de, konuyla ilgili federasyonlar ve İsrail Paralimpik Komitesi ile görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.