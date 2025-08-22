Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Almanya ikinci çeyrekte beklentinin üzerinde küçüldü

Almanya ikinci çeyrekte beklentinin üzerinde küçüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Almanya ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 daraldı. Öncü verilerde beklenti yüzde 0,1 küçülme yönündeydi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 azaldı. Böylece ilk çeyrekteki yüzde 0,3 büyümenin ardından Alman ekonomisi, yeniden daralmış oldu.

BEKLENTİNİN ÜZERİNDE KÜÇÜLME 

Öncü veriler, ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 0,1 küçüleceği yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerden daha olumsuz gelmesi dikkati çekti.

ABD İLE  AB ARASINDAKİ TARİFE GERİLİMLERİ ETKİLİ OLDU

Ekonomideki daralma, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan tarife gerilimleri döneminde özellikle imalat ve inşaat sektöründeki zayıflamadan kaynaklandı.

Alman ekonomisi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,2 büyüme gösterdi.

