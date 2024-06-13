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Irak'ta petrol rafinerisinde patlama! Alevler geceyi aydınlattı

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Dünya Haberleri

Irak'ın Erbil şehrindeki bir petrol rafinerisinde büyük bir patlama meydana geldi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Irak'ın Erbil kentinde bulunan bir petrol rafinerisi alevlere teslim oldu. Erbil-Gwer yolu üzerinde bulunan petrol rafinerisinde meydana gelen patlamanın sebebi henüz bilinmezken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, yoğun sıcaklıkla bulunduğu yerden 500 metre uzağa kadar yayıldı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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