Erdoğan NATO Zirvesi'nde konuştu, dünyanın gündemine oturdu: Açıkça meydan okuyor

ABD'de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi bitti ancak yapılan açıklamalar gündemden düşmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği önemli mesajlar ise dünyada medyasında gündeme oturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde düzenlediğin basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

ABD'ye ve NATO'ya 'terör örgütlerine verilen desteğin sonlandırılması'na yönelik çağrıda bulunan Erdoğan, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma ilişkin keskin tavrını sürdürdü. Netanyahu yönetiminin bölgenin güvenliğini tehlikeye attığını söyleyen Erdoğan, "İsrail yönetiminin NATO'yla ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN 'DIŞLAMA' MANTIĞINA AÇIKÇA MEYDAN OKUYOR"

Erdoğan'ın açıklamaları dünya medyasında gündeme oturdu. ABD'de yayın yapan Newsweek dergisi, "Erdoğan neden Ukrayna ve Gazze'de Biden'dan ayrılıyor?" başlığıyla sunduğu haberinde çarpıcı noktalara değindi.

İsrail'in Gazze katliamına ilk günden bu yana destek veren ABD Başkanı Biden'ın, Erdoğan'ın etkileyici muhalif sesiyle yüzleştiğini yazan dergi, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşta NATO'daki müttefiklerinden derin şekilde ayrıştığını da ifade etti.

"Buna karşın Erdoğan, Avrupa'da onlarca yıl sonra ortaya çıkan savaş sırasında Kiev ve Moskova'yı masaya getirmeyi başaran az sayıda dünya liderinden biri" yorumunu yapan Newsweek, "Bugün Erdoğan, NATO'da hakim olan Rus lideri dışlama mantığına açıkça meydan okuyor" yorumuna yer verdi.

'ONAYLAMAYACAK' VURGUSU

Sabah'ın haberine göre; İsrailli gazete Times of Israel, Erdoğan'ın açıklamalarını "Erdoğan, Türkiye'nin bundan sonra İsrail ile NATO işbirliğini onaylamayacağını söyledi" başlığıyla duyurdu.

Uluslararası haber ajansı Reuters ise Washington'daki açıklamaları, "Erdoğan, Türkiye'nin NATO'nun İsrail ile işbirliği yapma girişimlerini onaylamayacağını söyledi" başlığıyla dünyaya servis etti.

"TÜRKİYE KENDİ OYUNUNU OYNUYOR"

Öte yandan Politico dergisi "NATO'nun kötü çocukları: Türkiye ve Macaristan kendi oyunlarını oynuyor" başlıklı haberinde Ankara ve Budapeşte yönetimlerinin Donald Trump'ın başkanlığına hazırlandığını, 32 üyeli dünyanın en büyük savunma ittifakında kendi rotalarını çizdiğini yazdı.

Hem Türkiye'nin hem de Macaristan'ın Washington'daki zirveye pazarlığa hazır olarak geldiğini öne süren Politico, Türkiye ve Macaristan'ın Rusya ile flört edip Ukrayna'yı sınırlı bir şekilde desteklediği yorumunda bulundu.

Dergi ayrıca, Ankara ve Budapeşte'nin NATO'nun öncelikleriyle sıklıkla çatışan bir dış politikaya sahip olduğunu da iddia etti.

"ERDOĞAN ÇATIŞMAYA KARŞI UYARDI"

New Arab ise, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO-Rusya çatışmasına karşı uyardı" başlıklı haberinde Erdoğan'ın kullandığı "NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma olasılığı şüphesiz endişe verici. Bu sonuca yol açabilecek her türlü adımdan bilinçli olarak kaçınılmalıdır" sözleriyle Türk liderin bir kez daha barışı dile getirdiğini söyledi.