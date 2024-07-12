Erdoğan, Amerikan Newsweek dergisine konuştu: Terör devleti kurmak tam bir hayaldir

“Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu tam bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir. Terör sorunumuzu çözmeye çok yakınız.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Newsweek dergisine açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

“NATO-RUSYA arasında doğrudan bir çatışma ihtimali kuşkusuz endişe vericidir. Bu sonuca yol açabilecek her türlü adımdan bilinçli olarak kaçınılmalıdır.”

“DURUŞUMUZ sadece barış yanlısıdır. Çözüm, daha fazla kan dökülmesi ve acı çekme değil, diyalog ile sağlanan kalıcı bir barıştır.”

“BİZ bir NATO ülkesiyiz. Ulusal güvenliğimize yönelik tehdit, başta ABD olmak üzere tüm NATO ülkelerine yönelik bir tehdittir.”

BIDEN’LA ANLAŞAMIYORUZ

“FETÖ, faaliyet gösterdiği ülkelerin hükûmetlerine sızmayı ve sistemin kontrolünü ele geçirmeyi amaçlamaktadır. Buna ABD de dâhildir. Somut delillerle bu yapının tehlikelerini ABD başkanlarına anlattık. Ancak Sayın Biden ve benim bu konuda farklı görüşlerimiz var.”

“Ayrıca Biden’la insan hakları konusunda da farklı görüşlere sahibiz. İsrail’in yaptıklarının biz en ağır insan hakları ihlali olduğuna inanıyoruz. Ancak ABD yönetimi bu ihlalleri görmezden gelmekte ve İsrail’e en büyük desteği vermektedir. Bunu da bu ihlallerin suç ortağı olma pahasına yapmaktadır.”

SURİYE, SURİYELİLERİNDİR

“Çatışmaların çözümü Suriye’de toprak bütünlüğü temelinde yeni bir toplumsal birlikteliktir. Suriye’nin bölgesel ve küresel güçlerin bilek güreşi yaptığı bir toprak parçası değil, terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur.”

NATO’YA ALTERNATİF DEĞİL

“ŞANGHAY İş Birliği Örgütünün NATO’ya alternatif olduğunu düşünmüyoruz. Benzer şekilde BRICS’i de başka herhangi bir yapıya alternatif olarak görmüyoruz. İsrail ile Gazze arasındaki durum bir savaş değil; bu, İsrail’in insan hakları ve uluslararası hukuku hiçe sayan ve sonuçta katliamlara neden olan saldırılarıdır.”

İSYANCI DEĞİL TERÖRİST

“IRAK ve Suriye’de DEAŞ’ın yanında Kürt isyancılar değil, teröristler var. Herhangi bir etnik ya da dinî grubu temsil etmiyorlar. Bizim ne Suriye’deki ne de Irak’taki Kürt nüfusla bir sorunumuz yok.”

ÇÖZMEYE ÇOK YAKINIZ

“Bizim teröristlerle bir sorunumuz var ve teröristleri etkisiz hâle getirerek bu sorunu çözmeye çok yakınız. Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu tam bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir.”

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesinde, İsrail’in ateşkes konusunda Batılı ülkeler tarafından teşvik edilmesinin bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağını, Fransa’nın da bu noktada somut adım atmasının yararlı olacağını söyledi. Görüşmede ayrıca Ukrayna-Rusya Savaşı ve küresel konular ele alındı.

ERDOĞAN, KATİL İSRAİL BAŞBAKANI'NA MESAJ GÖNDERDİ: ER GEÇ HESAP VERECEKSİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 29. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine gönderdiği video mesajda Srebrenitsa soykırımının insanlık tarihine kapkara bir leke olarak geçtiğini vurgulayarak “Benzer bir mezalimin dünyanın hiçbir yerinde tekrar yaşanmaması için Srebrenitsa’yı unutmayacağız ve unutturmayacağız” dedi.

Srebrenitsa’da yaşanan vahşetin bir benzerini bu gün Filistin halkının yaşadığını belirten Erdoğan, İsrail’in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya mesaj göndererek, “Şunun bilinmesini isterim. Gazze’deki barbarlığın sorumluları da aynı Srebrenitsa’da olduğu gibi uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Türkiye olarak adaletin tecellisi ve katliamın faillerinin hesap vermesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.