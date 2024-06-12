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Erivan karıştı! Paşinyan'ın istifasını isteyen gruba sert müdahale

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Dünya Haberleri

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifası için başkent Erivan'da toplanan gruba polisten sert müdahale geldi. O anlar kameralara yansıdı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenler, başkent Erivan'da bir araya geldi.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan müzakerelerde dört köyün Azerbaycan'a iade edilmesi ile başlayan protesto süreci, Paşinyan, Ermenistan'ın Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden (CSTO) ayrılacağını açıklaması ile tırmandı.

POLİSTEN ÇOK SERT MÜDAHALE

Bugün yapılan gösterilerde ise Paşinyan'ı istifaya çağıran protestoculara sert müdahale geldi. Polis, protestocuları dağıtmak için güç kullanmaya başladı. Gösterilerde çok sayıda protestocunun gözaltına alındığı tahmin ediliyor.

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