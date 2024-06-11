Külliye'de KKTC ve Ermenistan zirvesi! Erdoğan, Aliyev'i misafir etti

İki liderin Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri bütün yönleriyle değerlendirdiği görüşmede, Erivan ile yürütülen barış süreci ve KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatına asil üyeliği masaya yatırıldı.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ / ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar faaliyetleri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Azerbaycan Millî Meclisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulması kararının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında Şuşa’da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davet edilmesinin, Kıbrıs davasına güç kattığını da söyledi.

"ORADA YAŞAYAN TÜRKLER BİZİM KARDEŞİMİZDİR"

Türkiye’nin Karabağ’daki Rus Barış Gücü’nün bölgeden ayrılması ile ilgili süreci takip ettiğini belirten Erdoğan, Gazze konusunda ise İsrail’in Filistin topraklarındaki soykırım uygulamalarının sürdüğünü, Netanyahu’nun bu suçlarla sadece bölgesel güvenliği değil, küresel güvenliği de tehdit ettiğini vurguladı. Erdoğan, kalıcı çözümün, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması olduğuna ve bunun için uluslararası toplum tarafından İsrail’e baskı yapılması gerektiğine işaret etti. Aliyev ise “Azerbaycan olarak KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatına asil üye olmasını destekliyoruz. Çünkü tarihî açıdan KKTC, Türk dünyasının bir parçasıdır. Orada yaşayan Türkler bizim kardeşimizdir” ifadelerini kullandı.

Aliyev, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada ise “Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı toprak iddiaları yer alıyor. Türkiye’ye karşı da toprak iddiaları var. Çocuklarına Türkleri düşman olarak gösteriyorlar. Ermenistan’ın mevcut anayasası değişmezse aramızda barış anlaşmasının imzalanması mümkün değildir” açıklamasında bulunmuştu. Erdoğan, Azerbaycan’da düzenlenecek İklim Zirvesi’ne yönelik davetlerinden ötürü Aliyev’e teşekkürlerini sunarken zirvede Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında önemli etkinliklere imza atılacağını ifade etti.