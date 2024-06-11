Erdoğan Madrid'de iş forumuna katılacak! İspanya'ya ticaret çıkarması

İspanya’nın Filistin Devleti’ni resmen tanıması, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerde daha sıcak bir dönemin başlangıcı olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın başlayacak ve iki gün sürecek olan İspanya ziyareti, Türkiye ile İspanya arasındaki ekonomik ilişkilerde de yeni bir kapı aralayacak.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ / ANKARA - Perşembe günü Türkiye-İspanya 8. Hükûmetler Arası Zirve’nin yanı sıra Madrid’de İspanya-Türkiye İş Forumu düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in de katılması beklenen forumda iş ve yatırım fırsatları, finansman, altyapı, mobilite ve ulaşım, enerji, endüstri ve çevre konularında çeşitli paneller gerçekleştirilecek. Ayrıca, Türk ve İspanyol firmaları ikili iş görüşmeleri yapacak ve işbirlikleri üzerinde çalışacak.

Geçen yıl Türkiye’nin İspanya’ya ihracatı 9,8 milyar dolar, ithalatı 9,4 milyar dolar olurken, ikili ticaret hacmi 19,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin de yakın zamanda 20 milyar doları aşması hedefleniyor. Hâlihazırda Türkiye’nin başlıca ihraç ürünleri arasında tekstil, demir ve petrol yağları bulunurken, ithal ürünler arasında ise otomobiller, kara yolu taşıtları için aksam ve parçalar, helikopterler, bakır ve bakır alaşımları yer alıyor.

Öte yandan, Türkiye’de 2022 sonu itibarıyla 775 İspanyol sermayeli şirket faaliyet gösteriyordu. 2002-2023 yılları arasında, İspanya’dan Türkiye’ye gelen toplam yatırım miktarı 11 milyar 277 milyon dolar olmuştu. Yine 2022’de İspanya’da faaliyet gösteren yaklaşık 125 Türk işletmesi bulunuyordu. 2002-2022 döneminde Türkiye’den İspanya’ya yapılan doğrudan yatırım tutarı ise 334 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

CUMA GÜNÜ İTALYA'YA GEÇECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya ziyaretinin ardından cuma günü, G7 Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne katılmak için İtalya’ya gidecek. Zirvede G7 üyesi ülkelerin liderleri ile bir araya gelecek olan Erdoğan’ın Gazze’de acil ateşkes ve insani yardım konusunu gündeme getireceği belirtiliyor.