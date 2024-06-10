Erdoğan ile Aliyev'den ortak çağrı: Bağımsız Filistin Devleti kurulmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Külliye'de bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve İsrail'in Gazze katliamları ele alındı. Ayrıca bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması amacıyla uluslararası toplumun İsrail'e baskı yapması gerektiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Beştepe'deki Külliyi’de bir araya geldi. İkili arasında önemli bir görüşme gerçekleşti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdüğü Gazze katliamları ve daha birçok konu masaya yatırıldı.

KARABAĞ ZAFERİ TAKDİR EDİLDİ

Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar faaliyetleri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Karabağ’daki Rus Barış Gücü’nün bölgeden ayrılması ile ilgili süreci takip ettiğini, Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar ve ihya faaliyetlerini takdirle izlediğini belirtti.

ULUSLARASI TOPLUMA FİLİSTİN BASKISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki soykırım uygulamalarının sürdüğünü, İsrail’in bu suçlarla sadece bölgesel güvenliği değil, küresel güvenliği de tehdit ettiğini, kalıcı çözümün başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulması olduğunu ve bunun için uluslararası toplum tarafından İsrail’e baskı yapılması gerektiğini belirtti.

Azerbaycan Milli Meclisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulması kararının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında Şuşa’da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davet edilmesinin, Kıbrıs davasına güç kattığını da söyledi.

İMZALAR ATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da düzenlenecek İklim Zirvesi’ne yönelik davetlerinden ötürü Aliyev’e teşekkürlerini sunarken, hazırlık sürecinde Türkiye’nin her türlü desteği vereceğini, zirvede Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında önemli etkinliklere imza atılacağını ifade etti.