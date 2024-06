Erdoğan tehlikeye karşı uyardı! Gençler elektronik sigara batağında

Sigara yasakları sebebiyle klasik sigara satışlarındaki düşüşün açığını elektronik sigara ile kapatmaya çalışan sigara endüstrisi, yeni nesil bağımlılık yapıcılarla gençleri ve çocukları hedef alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle yaptığı sohbetin odağında elektronik sigara vardı...

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - “Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı” kapsamında İstanbul’da gençler ve sporcularla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektronik sigara tehlikesine dikkat çekti. Biz de, elektronik sigara ile ilgili uzmanların görüşlerine başvurduk.

Elektronik sigaranın gençleri hedef alan bir bağımlılık dalgası oluşturmak için üretildiğini söyleyen Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Pelin Duru Çetinkaya, “Çocuklar ve gençler yetişkinlere göre daha yüksek oranlarda e-Sigara kullanmakta ve dünya genelinde 13-15 yaşları arasındaki tahminen 37 milyon genç bu ürünleri kullanmaktadır” dedi.

85 BİN İNSANIMIZI TÜTÜN CANAVARINA KURBAN VERİYORUZ

Gençlerle yaptığı sohbette, tütün canavarının her yıl binlerce insanın canına kastettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizde her yıl 85 bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz. Tütün sadece insanı zehirlemiyor aynı zamanda dünyamızı da kirletiyor Sigaranın bütün zararlarına rağmen tütün endüstrisi büyümeye, her yıl 700 milyar dolar kazanç sağlamaya devam ediyor” ifadesini kullandı.

İNSANLARIMIZIN ZEHİRLENMESİNE MÜSAADE ETMEYİZ

Elektronik sigaranın ülkemizde satışının yasak olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Elektronik sigarayla da bizim ülkemize değişik kanallarla girmenin mücadelesini çok veriyorlar. Ve kaçak yollardan da maalesef sızmalar oluyor. Ama bizim şu anda gümrükler bu konuda iyi bir mücadele veriyor. Bize farklı yollardan gelenler oluyor. Biz şu ana kadar buna müsaade etmedik. Bazı hepinizin de duyduğu bir yapılar var. Müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bunun daha zararlı olduğunun tespitini de yaptık, çıkardık. Çünkü biz insanımızı zehirlemeye asla müsaade edemeyiz. Bunun için de bu gayretin, bu önlemlerin alındığı bir yapıyı inşa ediyoruz. Bu sinsi tehlikeye karşı bütün vatandaşlarımızın tüm insanlığın teyakkuz hâlinde olması gerektiğine inanıyorum” değerlendirmesini yaptı.

DÜNYADA 65 BİN ÇOCUK PASİF İÇİCİLİK YÜZÜNDEN ÖLÜYOR

Dünya genelinde tüm çocukların yaklaşık yarısının tütün dumanıyla kirlenmiş hava soluduğunu ve her yıl 65 bin çocuk pasif içiciliğe bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğinin altını çizen Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özge Yılmaz ise “Tütün endüstrisi elektronik sigaralar, Puff Bar’lar, Vapeler, ısıtılmış tütün ürünleri gibi birçok yeni tehditle insan sağlığını, özellikle de gençleri hedef almaya devam etmektedir” dedi.

BEYİN GELİŞİMİNİ YAVAŞLATIYOR

Elektronik sigaraların bağımlılık yapıcı ve sağlığa zararlı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Yılmaz, “Bazılarının kansere neden olduğu, bazılarının ise kalp ve akciğer rahatsızlıkları riskini artırdığı bilinen, hatta genlerde bozulmalara neden olduğu tespit edilen birçok toksik madde içermektedir. E-Sigara kullanımı aynı zamanda beyin gelişimini de etkileyerek gençlerde öğrenme bozukluklarına sebep olabilmektedir” diye konuştu.

ESRARLISI BİLE VAR!

Ülkemizde satışı yasak olmasına rağmen, gençlerin kolaylıkla ulaştığı Puff Bar’ların içinde tam olarak neyin bulunduğunu kontrol eden ve engelleyen bir sistem oluşamadığına dikkat çeken Doç. Dr. Pelin Duru Çetinkaya, “İçinde esrar bulunan Puff Bar’ın 1 kez kullanımıyla dahi akut psikoz nedeniyle acile başvuran çocuklar/gençler görülebilmektedir. Türk Toraks Derneği olarak; tütün kontrolü için önerilen düzenlemelerin, sigara ve sigara dışı tütün ürünlerinin satış ve pazarlamasını zorlaştırabilecek şekilde uygulanmasını; elektronik sigaraların ülkemize girişinin kesin ve sürdürülebilir olarak engellenmesini talep ediyoruz. Ülkemizde satış ve üretimi yasak olan e-Sigara’ların, gerçek hayatta internetten ve hatta fiziki satış noktalarından, bu denli kolay ulaşılabilir olması kabul edilemeyeceğini; çocukların e-Sigara’ya erişimi sağlama riskini azaltmak için tedarik zincirinin kontrol edilmesi ve kanunların uygulanması, uygulamayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

SOSYAL MEDYA ARAÇ OLARAK KULLANILIYOR

E-Sigara’ların en az 16 bin aromayla sosyal medya ve etki sahibi kişiler aracılığıyla çocukları hedef aldığını ifade eden Prof. Dr. Özge Yılmaz, “Bu ürünlerin bir kısmında çizgi film karakterlerinin kullanıldığı görülmektedir. Şık tasarımlara sahip ürünler genç neslin ilgisini çekiyor. Sosyal medyada e-Sigara içeriğine kısa süreli maruz kalmak bile bu ürünleri kullanma niyetinin artmasıyla ve e-Sigara’ya karşı daha olumlu tutumlarla ilişkilendiriliyor ve araştırmalar sürekli olarak e-Sigara kullanan gençlerin ilerleyen yaşlarda sigara kullanma ihtimalinin neredeyse üç kat daha fazla olduğunu gösteriyor” dedi.