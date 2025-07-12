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Doktorların bile atladığı tehlike! Yorgunluk, ağrı ve kırıkların altında bu bez olabilir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Doktorların bile atladığı tehlike! Yorgunluk, ağrı ve kırıkların altında bu bez olabilir
Sağlık, Kalsiyum, Yorgunluk, Ağrı, Haber
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nedeni bir türlü bulunamayan sürekli yorgunluk ve nedensiz, ısrarcı ağrıların ardında yatan sebep vücudun hassas kalsiyum ayarının bozulması olabilir. Doktorların bile zaman zaman atladığı bu tehlikenin sinyallerini sayan Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, tek tek uyardı.

Geçmek bilmeyen sürekli yorgunluk, nedensiz ağrılar ve hatta basit bir düşmeyle oluşan kemik kırıkları gibi şikayetlerin arkasında, adı pek duyulmamış ama vücudun kalsiyum dengesinin gizli kahramanı olan paratiroid bezleri yatıyor olabilir.

Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, bu bezlerin aşırı hormon üretmesiyle ortaya çıkan hiperparatiroid hastalığının genellikle başka rahatsızlıklarla karıştırıldığını ve çoğu zaman rastlantısal olarak fark edildiğinin altını çizdi.

Doktorların bile atladığı tehlike! Yorgunluk, ağrı ve kırıkların altında bu bez olabilir - 1. Resim

MUTLAKA BU DEĞERLERE BAKTIRILMALI

Paratiroid bezlerinin tiroid bezinin hemen arkasında yer aldığını belirten Prof. Yılmaz, "Bu bezler parathormon salgılar. Hormon kalsiyumun kemiklerden çözülmesini, böbrekten ve bağırsaktan geri emilmesini sağlar. Ancak bu denge bozulursa, kas ağrıları, halsizlik, depresyon, saç dökülmesi, sık idrara çıkma gibi belirtiler görülebilir" dedi.

Hastalığın çoğu zaman başka sorunlarla karıştırıldığını ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, "Sık sık böbrek taşı düşüren, sebebi bilinmeyen karın ve sırt ağrıları yaşayan, durup dururken kemik kırığı geçiren hastalarda mutlaka kalsiyum ve parathormon değerlerine bakmak gerekir" uyarısında bulundu.

"KÜÇÜK BİR OPERASYONLA BEZ ALINIR"

Paratiroid bezlerinin vücudun içinde, tiroid bezinin arkasında yer aldığı için dışarıdan fark edilemediğini vurgulayan Prof. Yılmaz, "Ne hasta ne de doktor fiziki muayeneyle bu bezi fark edemez. Tanı ancak kan testleri ve sintigrafi, ultrason, MR gibi görüntüleme yöntemleriyle konur" dedi.

Hastalığın en sık nedeninin tek bir paratiroid bezinin büyüyerek fazla hormon üretmesi olduğunu belirten Prof. Yılmaz, "Tanı netleştiğinde tiroid ameliyatına benzer küçük bir operasyonla bu bez alınır ve hasta tamamen şifa bulur" diye konuştu.

Doktorların bile atladığı tehlike! Yorgunluk, ağrı ve kırıkların altında bu bez olabilir - 2. Resim

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT

Prof. Yılmaz, sık idrara çıkma, aşırı su içme, sebebi açıklanamayan karın, sırt ve kemik ağrıları, nedensiz kemik kırıkları, tekrarlayan böbrek taşları, yoğun halsizlik, depresyon, saç dökülmesi ve kas krampları gibi belirtileri olan kişilerin mutlaka kalsiyum düzeylerini kontrol ettirmeleri gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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