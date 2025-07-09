Sürekli yorgunluk şikayetiyle gitti, gerçek ortaya çıktı! “Hayatımı doktorlara borçluyum”

Van'da boğaz, göğüs ve baş ağrısı, halsizlik, kol ve bacaklarında güçsüzlük şikayetleriyle hastaneye kaldırılan Sakine Allahverdi, yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. 38 yaşındaki kadın operasyon sonrası “"Zor bir süreç atlattım. Hayatımı doktorlara borçluyum” dedi.

Bahçesaray ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi Sakine Allahverdi, kendisini sürekli yorgun hissettiğinden yakınıyordu. Sonunda ailesi tarafından ilçedeki sağlık kuruluşuna götürüldü.

DOKTORLAR TESPİT ETTTİ

Buradaki müdahalenin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Allahverdi'nin hormonlarında dengesizlik ve tiroit bezlerinde kanser tespit edildi.

Yapılan ileri tetkiklerde ise Allahverdi'nin fazla çalışan ve kana aşırı kalsiyum salınımı yapan 2 santimetrelik paratiroit bezinin, olması gerektiği gibi boyun bölgesinde değil nadir rastlanacak şekilde kalbin üstünde aort damarının altında olduğu belirlendi.

ENDER RASTLANAN BİR DURUM

Tıp literatüründe az kişide rastlanan bu durum üzerine hastanın ameliyatına kararı verildi.

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Müjdat Uçak, Göğüs Cerrahisi Hastalıkları Uzmanı Dr. Beniz İrem Ersoy Şığva tarafından ameliyata alınan Allahverdi'nin operasyonu 6 saat sürdü.

AĞRILARINDAN KURTULDU

Kapalı ameliyatlaparatiroit bezi ile iki taraflı kanserli tiroit bezleri alınan Allahverdi, el ve ayaklarını rahatlıkla kullanmaya başladı, ağrılarından kurtuldu.

Hastanede 7 gün kontrol altında tutulan Allahverdi, taburcu edildi. Opr. Dr. Uçak, hastayı ameliyat ettiklerini belirterek, "Kapalı yöntemle 2 santimlik paratiroit ile iki taraflı kanserli tiroit bezlerini aldık. Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Tedavisi 3 gün yoğun bakım ünitesinde devam etti" dedi.

“BUGÜNE KADAR RASTLAMADIK”

Dr. Şığva ise 38 yaşındaki kadın hastanın 6 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştuğunu anlatarak, "2 santimetrelik paratiroit bezi çok riskli bir yerdeydi. Kalpten çıkan büyük atar damarın altındaydı. Ameliyatı kapalı yöntemle yaptık. 3 santimetrelik kesiden girerek paratiroit bezi ile kanserli tiroit bezini çıkardık. Tıp literatüründe az kişide rastlanır. Van'da bugüne kadar hiç rastlamadık. Merkezimizde ilk kez böyle bir vakayı kapalı yöntemle ameliyat ettik. Hastanın durumu iyi, şikayetlerinden kurtuldu" diye konuştu.

“YÜRÜYECEK TAKATİM YOKTU, ŞİKAYETLERİMDEN KURTULDUM”

Tedavisi tamamlanan Allahverdi de sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Allahverdi, "Zor bir süreç atlattım. Hayatımı doktorlara borçluyum. Daha önce yürüyecek takatim yoktu. Nefes almakta güçlük çekiyordum. Sürekli yorgunluk, halsizlik hissediyordum. Şikayetlerimden kurtuldum. Şu an çok iyiyim. Doktorlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.