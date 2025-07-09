Kabus sürüyor, adres bu defa Tokat! 34 kişi hastaneye kaldırıldı, can kayıpları da var...

Kaynak: Anadolu Ajansı 9 Temmuz 2025 09:23 - Güncelleme: 9 Temmuz 2025 09:55 - Güncelleme:

Havaların ısınması ile ortaya çıktı, birçok ilde insanların ölmesine sebep oldu. Kene vakalarında artış sürüyor, Tokat'ta 34 kişi hastaneye kaldırıldı. Biri bebek 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Türkiye genelinde bu sene Tokat, Sivas, Kayseri ve Giresun gibi Kelkit Vadisi içinde yer alan illerde keneden ölümler yaşandı. İnsanlar büyük korku yaşarken yetkililer ise kenelerin yok edilmesi için tavuk ve keklikleri göreve getirdi. Vakalar devam ediyor, son haber Tokat'tan geldi. İlgili Haber 50’den fazla çeşidi var… Vücuda yapışırsa dikkat: Sakın kolonya dökmeyin KENEYİ ÇIKARDIKTAN SONRA FENALAŞTILAR Vücutlarına yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan 3 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu. KKKA tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi. TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne 1 Ocak-9 Temmuz'da ise vücuduna kene yapışan 34 kişi başvurdu. İlgili Haber Kene ısırmakla kalmıyor bulaşıcı hastalık yayıyor: Karadeniz'de yaşayanlar risk altında BİRİ BEBEK 2 KİŞİ ÖLDÜ Hastalık tanısı konularak Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedaviye alınanlardan 29'u taburcu edilirken, biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin tedavisi ise aynı serviste sürüyor.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş