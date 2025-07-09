Kabus sürüyor, adres bu defa Tokat! 34 kişi hastaneye kaldırıldı, can kayıpları da var...
Havaların ısınması ile ortaya çıktı, birçok ilde insanların ölmesine sebep oldu. Kene vakalarında artış sürüyor, Tokat'ta 34 kişi hastaneye kaldırıldı. Biri bebek 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Türkiye genelinde bu sene Tokat, Sivas, Kayseri ve Giresun gibi Kelkit Vadisi içinde yer alan illerde keneden ölümler yaşandı. İnsanlar büyük korku yaşarken yetkililer ise kenelerin yok edilmesi için tavuk ve keklikleri göreve getirdi. Vakalar devam ediyor, son haber Tokat'tan geldi.
KENEYİ ÇIKARDIKTAN SONRA FENALAŞTILAR
Vücutlarına yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan 3 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu. KKKA tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.
TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne 1 Ocak-9 Temmuz'da ise vücuduna kene yapışan 34 kişi başvurdu.
BİRİ BEBEK 2 KİŞİ ÖLDÜ
Hastalık tanısı konularak Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedaviye alınanlardan 29'u taburcu edilirken, biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin tedavisi ise aynı serviste sürüyor.