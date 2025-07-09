Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kabus sürüyor, adres bu defa Tokat! 34 kişi hastaneye kaldırıldı, can kayıpları da var...

Kabus sürüyor, adres bu defa Tokat! 34 kişi hastaneye kaldırıldı, can kayıpları da var...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kabus sürüyor, adres bu defa Tokat! 34 kişi hastaneye kaldırıldı, can kayıpları da var...
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Havaların ısınması ile ortaya çıktı, birçok ilde insanların ölmesine sebep oldu. Kene vakalarında artış sürüyor, Tokat'ta 34 kişi hastaneye kaldırıldı. Biri bebek 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Türkiye genelinde bu sene Tokat, Sivas, Kayseri ve Giresun gibi Kelkit Vadisi içinde yer alan illerde keneden ölümler yaşandı. İnsanlar büyük korku yaşarken yetkililer ise kenelerin yok edilmesi için tavuk ve keklikleri göreve getirdi. Vakalar devam ediyor, son haber Tokat'tan geldi. 

KENEYİ ÇIKARDIKTAN SONRA FENALAŞTILAR

Vücutlarına yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan 3 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu. KKKA tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne 1 Ocak-9 Temmuz'da ise vücuduna kene yapışan 34 kişi başvurdu.

BİRİ BEBEK 2 KİŞİ ÖLDÜ

Hastalık tanısı konularak Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedaviye alınanlardan 29'u taburcu edilirken, biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin tedavisi ise aynı serviste sürüyor.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Akdeniz'de korkutan gelişme! Zehirli türler geliyorTokat’ta kaybolmuştu… Evrim Atış’tan 7 yıldır haber yok!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tokat’ta kaybolmuştu… Evrim Atış’tan 7 yıldır haber yok! - GündemTokat’ta kaybolmuştu… Evrim Atış’tan 7 yıldır haber yok!Kılıçdaroğlu ve Özel cenazede buluştu! Gerginlik dikkatlerden kaçmadı - GündemKoltuk kavgasının ardından ilk kez buluştularAbdullah Öcalan serbest kalacak mı? Son açıklaması çok dikkat çekici: "Özgürlüğümü bireysel bir sorun olarak görmedim" - GündemTeröristbaşı Öcalan'dan 'özgürlük' açıklaması!Resmen ilan edildi, Bartın Üniversitesi'ne verildi, teknoloji geliştirme bölgesi olacak... - GündemResmen ilan edildi, Bartın Üniversitesi'ne tahsis edildiBeklenen çağrı geldi! Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan yeni açıklama - GündemPKK elebaşı Öcalan'dan tarihi çağrı!Tartışmalar sürerken son anket yayınlandı! Zirvedeki parti, rakibine 3 puan fark attı - GündemZirvedeki parti, rakibine 3 puan fark attı
Sonraki Haber Yükleniyor...