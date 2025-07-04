Kene ısırmakla kalmıyor bulaşıcı hastalık yayıyor: Karadeniz'de yaşayanlar risk altında

Havaların ısınması ile kabus da başladı, birçok ilde vakalar arttı. Ölü sayısı yükselirken vatandaş ise tedirgin oldu. Uzmanlardan kene ile ilgili yeni uyarı geldi. Sadece ısırmakla kalmıyor, ölümcül hastalıkları da bulaştırıyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yaşayanlar risk altında...

Havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarının arttığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Bostancı, "Kene ısırıkları sıradan bir yaz sorunu olarak görülmemeli. Özellikle Karadeniz Bölgesi gibi yeşil alanları bol bölgelerde yaşayanlar için risk oldukça yüksek. Son yıllarda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarında artış gözlemleniyor ve maalesef bazıları ölümle sonuçlanıyor. Bu yüzden, erken müdahale ve bilinçli davranmak hayati önem taşıyor" dedi.

KENEYİ SAKIN PATLATMAYIN

Kene ısırığında ne yapılması gerekildiğinden bahseden Uzm. Dr. Bostancı, "Kene ile karşılaşıldığında öncelikle panik yapılmamalı ve kene asla patlatılmamalıdır. Keneyi kendi başına çıkarmaya çalışmak yerine mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Kene çıkarıldıktan sonraki 10 gün boyunca yüksek ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi belirtiler dikkatle izlenmeli; bu tür şikayetler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir" diye konuştu.

"PANTOLON PAÇALARINI ÇORAPLARIN İÇİNE SOKUN"

Doğada zaman geçiren kişilerin kene riskine karşı önlem almaları gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Bostancı, uzun otların bulunduğu veya ormanlık alanlarda bulunulacağı zaman vücudu örten kıyafetlerin tercih edilmesi, pantolon paçalarının çorap içine alınması ve açık renkli giysiler giyilerek kenelerin daha kolay fark edilmesinin önemli olduğunu belirtti. Uzm. Dr. Bostancı, özellikle çocukların bu konuda dikkatle gözlemlenmesi gerektiğine de dikkat çekti.

"ISIRDIĞI GİBİ HASTANEYE KOŞUN"

Kene ısırığı sonrası hastaneye başvurmaktan çekinilmemesi gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Fatih Bostancı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her yaz dönemi bu konuda benzer uyarıları yineliyoruz ama ne yazık ki ihmaller ölümlere yol açıyor. Keneye karşı bilinçli olmak, sadece kendimizi değil, çevremizi de korur. Şüpheli durumlarda mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurun."