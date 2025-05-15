Kas yapmak için steroit kullananları bekleyen tehlike! Hormon bağımlılığı intihara sürüklüyor

-Kas yapmak için kullanılan sentetik hormon ilaçlarından olan steroitler, uzun dönemde bağımlılığa sebep oluyor. Sporcular arasında kontrolsüzce yüksek dozda kullanılan bu maddeler hem kullanımı sırasında hem de bırakılırken depresyona sebep olarak, intihar eğilimini artırıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Daha fit ve kaslı bir vücuda sahip olmak isteyenleri bekleyen ölümcül tehlike: Steroit bağımlılığı… Kontrolsüzce kullanılan streoidlerle ilgili uyarıda bulunan Türkiye Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç, “Özellikle spor salonlarında genç erkeklerin kullandığı steroit maddeler, vücutta yıkıcı etkilere sebep oluyor. Uzun dönemde organ hasarına yol açan bu maddelerin kullanımı bırakıldığında, bağımlılık benzeri geri çekilme, yoksunluk belirtileri yaşanıyor. Tedavisi de çok zor olan steroit hormonu bağımlılığından korumak için gençlerimizi ve çocuklarımızı bilinçlendirmek şart” dedi.

SİNSİ DÜŞMAN

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığı ile 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi’nde konuştuğumuz Dinç, steroit bağımlılığının spor yapanları tehdit ettiğini belirterek “Steroitler, klasik bağımlılık yapan maddelerden farklı olarak uzun vadede farkında olmadan bağımlılığa sebep olur. Bu maddeler beyin kimyasını değiştirerek ruh hâlinin dalgalanmasına ve depresif belirtilere sebep olabilir. Kullanım bırakıldığında ise depresyon ve enerji kaybı gibi çekilme belirtileri gözlenebilir. Yeşilay olarak steroit bağımlılığı konusunda çalışmalara önem veriyoruz. Bu tehlikeye dikkat çekmek için webinar çalışmaları yapıyoruz. Bağımlılık üst kurulunda konuşuyoruz. Tarım Bakanlığı da bu konuda önemli adımlar attı” değerlendirmesini yaptı.

DÖRT ERKEKTEN BİRİ

Steroitlerin hem kas büyümesine ve hem de yağ kaybına neden olan, erkek seks hormonu ve bunun sentetik türevlerini içeren ilaçlar olduğunu söyleyen Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Evren bu maddelerin sporcular ve güce dayalı antrenmana katılan kişiler tarafından kötüye kullanılabildiğini belirterek “Steroit kullanan her dört erkekten birinde steroit bağımlılığının geliştiğine dair yayınlar mevcuttur. Önceden depresyon veya anksiyete bozukluğu geçmişi olanlar, yüksek doz ve uzun süreli steroit kullananlar, beden algısı bozukluğu olan kişiler ve sosyal izolasyon yaşayanlar bağımlılık riski altındadır” dedi.

STEROİT ÖFKESİ

Bu sporcu hormonlarının kullanımının iki yönlü etkisi olduğuna işaret eden Prof. Dr. Evren “Steroit kullananlarda özellikle “roid rage” (steroit öfkesi) olarak adlandırılan aşırı agresif davranışlar, kullanıcıların günlük hayatını olumsuz yönde etkileyebilir. Steroit etkisi altında kullanıcılar aşırı yüksek enerjili, ani ruh hâli değişiklikleri veya depresif dönemler yaşayabilir. Steroit bağımlılığında sporcular, tıbbi uygulamalarda kullanılan dozlardan 10 ila 100 kat daha yüksek dozlar almaya başlarlar. Yüksek doz steroit kullanımı, paranoya ve hatta halüsinasyon gibi psikotik belirtilere sebep olabilir. Uykusuzluk, ruh sağlığını olumsuz etkileyerek depresyona katkıda bulunabilir. Öte yandan steroit kullanımı ile gelişen öz güven artışı ve fiziksel görünüme aşırı odaklanma, kullanıcıların bu özellikleri sürdürme arzusunu güçlendirebilir; bu da bağımlılık riskini yükseltir” diye açıkladı.

BEYNİN ÖDÜL SİSTEMİNİ HAREKETE GEÇİRİYOR

Uzun süreçte fiziksel gelişim ve performansla ilişkili ödül mekanizmalarını harekete geçiren steroit hormonu kullanımının bırakılmasının da zor olduğunu aktaran Prof. Dr. Cüneyt Evren “Steroit kullanıcıları genellikle “yeterince kaslı olmadıkları” ya da “fiziksel olarak ideal bir görünüme sahip olmadıkları” düşüncesine kapılır. Steroitler, kişilerde kısa vadede daha fit bir vücut ve güç algısı oluşturarak öz güveni artırır. Bu geçici öz güven, kullanım bırakıldığında kaybolur ve tekrar kullanım için bir tetikleyici olur. Steroit kullanımına bağlı depresyon, klasik depresyon belirtilerine ek olarak bazı özgün özellikler gösterebilir. Özellikle steroit kullanımını bıraktıktan sonra bireylerde ciddi bir enerji düşüşü görülebilir. Kullanıcılar, sağlıkları üzerindeki etkiler sebebiyle kendilerini suçlu hissedebilir ve intihar girişiminde bulunabilirler” diye konuştu.