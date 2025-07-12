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Haberler > Sağlık > Tip 1 diyabetli Barbie bebek üretildi! Çocuklara diyabeti öğretecek

Tip 1 diyabetli Barbie bebek üretildi! Çocuklara diyabeti öğretecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tip 1 diyabetli Barbie bebek üretildi! Çocuklara diyabeti öğretecek
Farkındalık, Barbie, Bebek, Tıbbi Cihaz, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Barbie’nin tasarımcısı Mattel, büyük bir bölümü çocuk olmak üzere dünyada 8,7 milyon kişiyi etkileyen Tip 1 diyabetle ilgili farkındalık oluşturmak için ilk kez Tip 1 diyabetli bir Barbie bebek tasarladı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Bebeğin kolunda, kan şekeri düzeyini gün boyu takip eden küçük bir CGM cihazı yer alırken; bu cihaz kalp şeklinde Barbie pembesi medikal bantla sabitlenmiş şekilde tasarlandı. Beline takılı insülin pompası ise ihtiyaç hâlinde otomatik insülin dozlamasını sağlıyor.

Bebeğin üzerindeki mavi puantiyeli kıyafet, diyabet farkındalığını simgeleyen global sembollerle ilişkilendirilirken; pastel mavi çantası da yanında taşıması gerekenmedikal malzemeler ve atıştırmalıklar düşünülerek hazırlandı. Peloton eğitmeni Robin Arzón ve süpermodel Lila Moss’tan esinlenerek tasarlanan bebekler satışa sunuldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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