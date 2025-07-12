Tip 1 diyabetli Barbie bebek üretildi! Çocuklara diyabeti öğretecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Temmuz 2025 02:10 - Güncelleme: 12 Temmuz 2025 02:11 - Güncelleme:

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Barbie’nin tasarımcısı Mattel, büyük bir bölümü çocuk olmak üzere dünyada 8,7 milyon kişiyi etkileyen Tip 1 diyabetle ilgili farkındalık oluşturmak için ilk kez Tip 1 diyabetli bir Barbie bebek tasarladı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Bebeğin kolunda, kan şekeri düzeyini gün boyu takip eden küçük bir CGM cihazı yer alırken; bu cihaz kalp şeklinde Barbie pembesi medikal bantla sabitlenmiş şekilde tasarlandı. Beline takılı insülin pompası ise ihtiyaç hâlinde otomatik insülin dozlamasını sağlıyor. İlgili Haber "Her şeyi denedim, olmadı" dedi, 50 kilo verdi! Son hali şaşırttı Bebeğin üzerindeki mavi puantiyeli kıyafet, diyabet farkındalığını simgeleyen global sembollerle ilişkilendirilirken; pastel mavi çantası da yanında taşıması gerekenmedikal malzemeler ve atıştırmalıklar düşünülerek hazırlandı. Peloton eğitmeni Robin Arzón ve süpermodel Lila Moss’tan esinlenerek tasarlanan bebekler satışa sunuldu. İlgili Haber Türk bilim insanının başarısı! Süper akıllı diyabet pompaları geliyor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe