Burcu Bulut kimdir? Yiğit Bulut'un eski eşi Burcu Bulut'un hayatı merak ediliyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yiğit Bulut ile beraber eski eşi Burcu Bulut ise en çok araştırılan isim oldu. Peki, Burcu Bulut kimdir, aslen nereli? İşte tüm ayrıntılar...

Kısa süre önce kanser teşhisi konulan Yiğit Bulut, İstanbul'da özel bir hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak 5 Temmuz tarihinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile beraber kendisini ziyaret etmişti.

Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında ise, “Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un ölümünün üzerine Burcu Bulut arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri oldu.

BURCU BULUT KİMDİR?

Yiğit Bulut ve Burcu Bulut kısa süreli bir evliliği olmuştur. Sadece 8 ay kadar evli kalabilen çift anlaşmazlık yüzünden boşanmışlardır.

Burcu Bulut'un yaşı, nereli olduğu ya da mesleği hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Gözlerden uzak bir hayat sürdüren Bulut, 2012 yılında Yiğit Bulut ile evlenmiş, ancak evlilikleri 9 ay gibi kısa bir sürede sonlanmıştır. Çiftin bu evliliğinden çocuğu bulunmamaktadır.