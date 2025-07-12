Grand Kartal Oteli'ndeki faciadan canlı kurtulan genç kız yaşadıklarını anlattı: "Banyoda ölümü bekledik, çarşafla kurtulduk"

78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciasından kurtulan 19 yaşındaki Sevgi Selvi duruşmada yaşadıklarını anlattı. Gencecik, pırıl pırıl insanların faciada öldüğünü söyleyen Sevgi Selvi, "Banyoda ölümü bekledik. Son kez dışarıya çıkış şansımızı denedik. Çarşaflarla aşağı indik" dedi.

Bolu Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasının ilk duruşması devam ediyor. 19’u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 5’inci gününde sanık savunmaları tamamlandı. Duruşmanın 6. gününde sanık savunmalarının ardından müşteki beyanları devam ediyor.

KİMSE TESADÜFEN ÖLMEMELİ

Yangın faciasından kurtulan 19 yaşındaki Sevgi Selvi yaşadıklarını anlattı. 78 can kaybının çok büyük bir rakam olduğunu söyleyen Selvi, "Sayının 78’den fazla olmamasının sebebi otel yöneticileri ya da çalışanlar değil. Kimse tesadüfen ölmemeli. Ben 19 yaşındayım. Küçük sayılmam ama buraya gelen en küçük kişiyim. Orada çocuk olarak anılmayan da gencecik, pırıl pırıl ülkemize katkı sunacak insanlardı." dedi.

OTELİ ÇOK İYİ BİLİYORUM, YAĞMURLAMA SİSTEMİ YOKTU

Arkadaşının kapıya vurmasıyla uyandığını söyleyen Selvi, "Kapıyı açtığımızda arkadaşımız bayılmak üzereydi. Ben uyandığımda nefes alınamıyordu ve çok karanlıktı. Benim ilk şansım buydu. Ben hep o otele gidiyorum ve oteli çok iyi biliyorum. Asla alarm çalmıyordu. Bir yağmurlama sistemi vesaire hiçbir şey yoktu" ifadelerini kullandı.

"BANYODA ÖLÜMÜ BEKLEDİK"

Ağzını ıslak bir mendille kapattığını söyleyen Selvi, "Biz odamızda, banyomuzda ölümü bekledik. Benim oda arkadaşlarımın hiçbiri reşit değildi. Banyoda ölümü bekledik. Ben burada çok utanıyorum, Duygu Hanım'a bakmaktan utanıyorum. Doruk öldü, Allah bana ikinci bir yaşama şansı verdi. Ben annemlere, babamlara üzüntü vermeden onlara nasıl sevdiğimi söylesem diye düşünüyordum." diye konuştu.

ÇARŞAF BAĞLAYARAK YANGINDAN KURTULDUK

Son kez dışarıya çıkış için şanslarını denediklerini söyleyen Selvi, "Birilerinin camı kırdığını gördüm. 8027 numaralı odaya girdim. Çarşafları bağlayarak inmeye çalıştık. 10 kişi vardı, 10’umuz da hayatta kaldı. Ben artık en ufak şeyden korkar oldum. Birisi benim kapımı çaldığında o yangında kaldığımı hissediyorum, sisli havalarda duramıyorum, is kokusunda korkuyorum" dedi.