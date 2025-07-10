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Grand Kartal Otel'de 2 bin TL'lik sembolik kira! Kartalkaya davasında kafe sahibi konuştu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

78 canımızın yitip gittiği Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli yangınına ilişkin dava 4. gününde devam ediyor. Oteldeki kafeyi aylık 2 bin TL'ye kiralayan İbrahim Polat mahkemede savunmasını yaptı. Kafe kirasının 2 bin TL olmasını ise "Ciddi bir yatırım yapacağımız için kira da 2 bin TL gibi sembolik bir rakamdı" diyerek açıklayan Polat, oteldeki eksilerden haberinin olmadığını söyledi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan  78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada, otelde bulunan kafenin sahibinin savunması alındı.

"YÜKSEK STANDARTLI KAFE AÇMAK İÇİN GRAND KARTALI SEÇTİM"

Duruşmanın 4'üncü gününde savunma yapan 27. sanık, otelde bulunan kafenin sahibi tutuksuz sanık İbrahim Polat oldu. Polat savunmasında, yüksek standartlı bir kafe açmak istediği, bu sebeple oteli tercih ettiğini söyledi.

Grand Kartal Otel'de 2 bin TL'lik sembolik kira! Kartalkaya davasında kafenin sahibi konuştu - 1. Resim

O GECE 12. KATTA KALAN ÇALIŞANLARI ARADI

Olay günü bazı çalışanlarının otelin 12. katında konakladığı ve onların aramasıyla yangından haberinin olduğunu ifade eden Polat, "Saat 03.35-03.40 sıralarında telefonla arandım. Bana odada mahsur kaldıklarını, çok yoğun duman olduğunu ve çıkamadıklarını söylediler. Onlara sakin kalmalarını söyledim. Ardından İsmail Karagöz'ü aradım. Hızlıca otele gitmesini ve arkadaşlara yardımcı olmasını söyledim. Sonrasında oteldeki insanlara ulaşmaya çalıştım" dedi.

Çalışanlarının birinin durumu ağır olduğunu ve hastaneye gittiğini söyleyen Polat, "Çalışanlarımdan birinin hala hayati tehlikesi vardı, hastanedeydi. Onun durumunu öğrenmek için hastaneye gittim. Ardından jandarma ifade ve bilgimiz için davet edildik" diye konuştu.

Grand Kartal Otel'de 2 bin TL'lik sembolik kira! Kartalkaya davasında kafenin sahibi konuştu - 2. Resim

"2 BİN LİRAYA KİRALADIK"

Polat, "Kira sözleşmesini kim imzaladı? Ne kadara kiralandı?" sorularına, "Ben ve Kadir Özdemir imzaladık. Aylık 2 bin TL'ye kiraladık" cevabını verdi.

Grand Kartal Otel'de 2 bin TL'lik sembolik kira! Kartalkaya davasında kafenin sahibi konuştu - 3. Resim

"EKSİKLİKLERDEN HABERİM YOKTU"

İbrahim Polat'a, yangın yeterlilik raporu da soruldu. "İtfaiye eri İrfan Acar, otelin tümü için istenen yangın raporunda eksiklikleri tespit etmiş. Bu eksikliklerden haberin var mıydı" sorusunu ise, "Kesinlikle haberim yoktu. Otelin böyle bir denetim geçirdiğinden bilgim yoktu. Raporun geri çekildiğine yönelik de bir bilgim yok" diyerek cevapladı.

Ayrıca Polat, gerekli tüm başvuruların İsmail Karagöz tarafından yapıldığını ifade etti.

Grand Kartal Otel'de 2 bin TL'lik sembolik kira! Kartalkaya davasında kafenin sahibi konuştu - 4. Resim

"KAFE TAM ANLAMIYLA FAALİYETE GEÇMEMİŞTİ"

Kafenin tam anlamıyla faaliyete geçirilmediğini de kaydeden Polat, "Hala eksiklikleri vardı, resmi açılışı yapılmamıştı. Ruhsat işlemleri henüz yapılmamıştı. Ciddi bir yatırım yapacağımız için kira da 2 bin TL gibi sembolik bir rakamdı" dedi. Ayrıca Polat, yaklaşan sömestr tatili dolayısıyla kafedeki çalışmaları hızlandırdıklarını aktardı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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