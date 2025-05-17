Kimi yanarak, kimi boğularak, kimi ise camdan atlayarak can verdi... İşte Kartalkaya faciasında kahreden detaylar

78 kişiye mezar olan Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel faciası için yürütülen soruşturma davaya dönüştü. 13 kişi hakkında toplamda 1998 yıl, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar ay hapis istenen iddianamede kahreden detaylar ortaya çıktı. İddianameye göre Grand Kartal Otel'de bulunanlardan 20 kişi yanarak, 53 kişi boğularak ve 4 kişi camdan atlayarak hayatını kaybetti.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yangın çıkmış, alevler yaklaşık 10 saat süren müdahaleyle kontrol altına alınmıştı. İhmaller zinciri nedeniyle faciaya dönüşen yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, bir günlük milli yas ilan edilmişti.

Yangın sonrası Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada şimdiye kadar 41 şüpheli gözaltına alındı. 28 şüpheli tutuklanırken, 9’u daha sonra serbest bırakıldı.

YANGIN RESTORAN BÖLÜMÜNDE ÇIKTI

Aralarında otel sahibi Halit Ergül, eşi ve yönetim kurulu üyesi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in de bulunduğu 19 kişinin tutukluluğu ise devam ediyor. Uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık raporda, yangının otelin 4’üncü katında bulunan restoranın "show" bölümünde kullanılan "grill plate" cihazından çıktığı belirtildi.

13 KİŞİ HAKKINDA 1998'ER YIL HAPİS CEZASI

Yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame tamamlanarak, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 kişi hakkında toplamda 1998’er yıl, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

KİMİ YANARAK, KİMİ BOĞULARAK, KİMİSİ İSE CAMDAN ATLAYARAK CAN VERDİ

İşte iddianamede öne çıkan detaylar:

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yaşamını yitiren 77 kişinin ölüm nedenleri tek tek belirtildi. Faciada 53 kişinin karbonmonoksit zehirlenmesi, 4 kişinin yüksekten düşme ve 20 kişinin ise yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

DUMANLAR İÇİNDE KALAN 53 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Karbonmonoksit ve duman gazı zehirlenmesi nedeniyle Doğa Doğan, Burcu Güngör, Duygu Doğan, Mert Doğan, Mavi Doğan, Gülçin Akişli, Şenol Akişli, Pelin Güngör, Ayşemin Elif Doğan, Mina Akişli, Defne Arkadaş İnal, Laura Kurtanidze, Dila İnal, Yasemen Boncuk Tüzgiray, Ömür Kotan, Habibe Çetiz, Vedat Çetiz, Doruk Sarıtaş, Ala Dora Türkmen, Ahmet Çetiz, Nehir Sarıtaş, Yüce Ata Türkmen, Atlas Kaan Tokcan, Kemal Tokcan, Mehmet Cem Doğan, Özüm Karataşlı, Ayşe Maya Doğan, Rümeysa Gültekin, Kürşat Yıldız, Nergiz Yıldız, Müge Suyolcu, Vedia Nil Apak, Enes Gültekin, Eren Bağcı, Ferda Apak, Seha Müge Turan, Alya Turan, Lalin Doğan, Ceren Yaman Doğan, Pera Suyolcu, Oya Kanpolat, Ebru Boduroğlu, Demir Tüzgiray, Esat Çetiz, Atakan Yalçın, Derin Yalçın, Ayşe Neva Türkmen, Nedim Türkmen, Atıl Enis Tokcan, Kerem Güngör, Kıvanç Güngör, Can Tokcan, Yılmaz Sarıtaş ve Elif Nas Boduroğlu hayatını kaybetti.

PENCEREDEN ATLAMAK ZORUNDA KALDILAR

Yangın anında odalarına dolan yoğun duman sebebiyle pencereden atlamak zorunda kalan Dilara Ermanoğlu, Eslem Uyanık, Alican Boduroğlu ve Şevval Şahin yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği iddianamede belirtildi.

20 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

Alevlerin ulaştığı odalarda bulunan ve kimlikleri DNA testi ile yapılan Kübra Altın, Alya Altın, Sedat Çetiz, Alp Mercan, Yiğit Gençbay, Ela İnal, Defne Tüzgiray, Eray Tüzgiray, Esra Nazik, Seden Nurgül Dayı, Süleyman Dayı, Ela Dayı, Buse Dayı, Yusuf Sinaneddin Gültekin, Bilal Gültekin, Muhammed Selim Gültekin, Zehra Sena Gültekin, Bekir Sadık Gültekin, Sümeyye Güner ve Feray Kanpolat yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayrıca yangın faciasında yaralanan 133 kişiden 7’sinin kemik kırığından dolayı ağır yaralandığı ve 3 kişinin de ağır duman zehirlenmesinden hastanede tedavi gördüğü Bolu 1.Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede yer aldı.