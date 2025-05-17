Bakan Tunç'tan Kartalkaya açıklaması: "Sorumlular hak ettikleri cezayı alacak"

78 kişiye mezar olan Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel faciası için iddianame tamamlandı. 13 kişi hakkında toplamda 1998 yıl, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar ay hapis istenmesinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Tunç, "Sorumlular hak ettikleri cezayı alacak" dedi.

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame tamamlanarak, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 kişi hakkında toplamda 1998 yıl, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden 32 şüpheli hakkındaki yargılama sürecini değerlendirdi.

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SORUŞTURMANIN HER AŞAMASI BÜYÜK HASSASİYETLE SÜRÜYOR

Bakan Tunç, paylaşımında soruşturmanın her aşamasının büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19'u tutuklu 32 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmiştir.

Hakkında iddianame düzenlenen kişiler arasında otel yöneticileri, belediye ve il özel idaresi görevlileri, teknik personel, denetim elemanları ve ilgili şirket yetkilileri bulunmaktadır.

Ayrıca bilirkişi raporunda sorumlu oldukları değerlendirilen kamu görevlileri hakkında soruşturma izinleri talep edilmiştir.

"YARGILAMA SÜRECİ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLECEKTİR"

Hepimizi derinden üzen olayın ilk anından itibaren soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmüştür.

İddianame, mahkemece değerlendirildikten sonra yargılama süreci de titizlikle yürütülecektir.

78 canımızın hayatını kaybetmesine neden olan bu elim olayda sorumluluğu bulunan kişilerin hak ettikleri cezaları alacaklarından; bağımsız ve tarafsız yargının adaleti eksiksiz şekilde yerine getireceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Milletimizi derin bir üzüntü ve acıya sevk eden yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum".