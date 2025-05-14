Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Öcalan, gazetecilerle görüşecek mi? Bakan Tunç'tan merak edilen soruya cevap

Öcalan, gazetecilerle görüşecek mi? Bakan Tunç'tan merak edilen soruya cevap

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Öcalan, gazetecilerle görüşecek mi? Bakan Tunç&#039;tan merak edilen soruya cevap
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı almasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörist elebaşı Öcalan'a 'umut hakkı' iddiası için "Böyle bir durum söz konusu değil" dedi. Tunç, "Öcalan gazetecilerle görüşecek mi?" sorusuna ise "Yasal çerçeve içerisinde yapılması gerekenler yapılabilir" cevabını verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

"UMUT HAKKI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Tunç, terör örgütü PKK'nın pazartesi günü fesih kararı aldıklarını duyurmasının ardından teröristbaşı Öcalan'a "umut hakkı"' uygulanıp uygulanmayacağına dair soruyu cevapladı.

Umut hakkının söz konusu olmadığını belirten Bakan, "Umut hakkı söz konusu değil. Böyle bir durum da, görüşme de yok." dedi.

ÖCALAN GAZETECİLERLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Öcalan'ın İmralı'da gazetecilerle görüşüp görüşemeyeceği sorusuna ise Tunç, "Yasal çerçeve içerisinde yapılması gerekenler yapılabilir" cevabını verdi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Nihat Kahveci'den Victor Osimhen iddiası: Futbol tarihinin en büyük şoku olur!4 ülke İstanbul'da buluşuyor! Türkiye, nükleer müzakerelere ev sahipliği yapacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
887'si gümüş, 122'si altın! Hepsi iş adamının adresinden çıktı - GündemHepsi iş adamının evinden çıktı, paha biçilemiyorÜniversite hastanesinde skandal! Profesör ve sekreteri apar topar gözaltına alındı - GündemProfesör ve sekreteri apar topar gözaltına alındıKurban Bayramı öncesi açıklama geldi: Kurbanlık arzında sıkıntı beklenmiyor - GündemKurban Bayramı öncesi açıklama geldi! Küçükbaş...Şifa deposu meyveyi don vurdu, yarısı yok oldu: Ürün listeye girmedi, çiftçi yardım istedi! - GündemŞifa deposu meyveyi don vurdu, yarısı yok oldu:Dilencilerin yer kavgası! Saç saça baş başa birbirlerine girdiler - GündemDilencilerin yer kavgası! Saç saça baş başa birbirlerine girdilerRiyad'da dörtlü Suriye zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump, Selman, Şara... - GündemRiyad'da dörtlü Suriye zirvesi!
Sonraki Haber Yükleniyor...