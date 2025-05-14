Öcalan, gazetecilerle görüşecek mi? Bakan Tunç'tan merak edilen soruya cevap

Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mayıs 2025 12:18 - Güncelleme: 14 Mayıs 2025 12:36 - Güncelleme:

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı almasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörist elebaşı Öcalan'a 'umut hakkı' iddiası için "Böyle bir durum söz konusu değil" dedi. Tunç, "Öcalan gazetecilerle görüşecek mi?" sorusuna ise "Yasal çerçeve içerisinde yapılması gerekenler yapılabilir" cevabını verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. İlgili Haber AK Partili ilçe başkanı istifa etti! İşte sebebi "UMUT HAKKI SÖZ KONUSU DEĞİL" Tunç, terör örgütü PKK'nın pazartesi günü fesih kararı aldıklarını duyurmasının ardından teröristbaşı Öcalan'a "umut hakkı"' uygulanıp uygulanmayacağına dair soruyu cevapladı. Umut hakkının söz konusu olmadığını belirten Bakan, "Umut hakkı söz konusu değil. Böyle bir durum da, görüşme de yok." dedi. ÖCALAN GAZETECİLERLE GÖRÜŞECEK Mİ? Öcalan'ın İmralı'da gazetecilerle görüşüp görüşemeyeceği sorusuna ise Tunç, "Yasal çerçeve içerisinde yapılması gerekenler yapılabilir" cevabını verdi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gözde Nur Bayar