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AK Partili ilçe başkanı istifa etti! İşte sebebi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AK Partili ilçe başkanı istifa etti! İşte sebebi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Kadirli İlçe Başkanı Hacı Mustafa Gök, istifa etti. Gök, istifasına sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi.

Osmaniye'ye bağlı Kadirli ilçesinde sürpriz bir istifa yaşandı. AK Parti Kadirli İlçe Başkanı Hacı Mustafa Gök, sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istedi. 

3 KASIM'DA GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Konuyla ilgili parti teşkilatından da bir açıklama yapıldı. Metinde şu ifadeler yer aldı: "Değerli basın mensupları, partililer ve çok değerli Kadirli halkı, 3 Kasım 2024 tarihinde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Kadirli AK Parti İlçe Başkanlığı görevine atanan Hacı Mustafa Gök sağlık sorunları nedeniyle ilçe Başkanlığı görevinden istifa etmiştir"

AK Partili ilçe başkanı istifa etti! İşte sebebi - 1. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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