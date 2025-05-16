Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni anayasa mesajı: Vazgeçmedik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni anayasa için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Yeni anayasa hedefinden vazgeçmedik" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Osmaniye'ye yaptığı ziyarette yeni anayasaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Parlamentomuz tarihe geçen çok önemli bir borcu millete karşı ödemiş olacak" dedi.

YENİ ANANYASA'DAN VAZGEÇMEDİK

Yeni anayasa hedefinden vazgeçmediklerini belirten Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Yüksek standartlı demokrasi yolunda temel hak ve özgürlükleri daha da güçlendirerek ve özellikle yeni anayasa hedefimiz de tabii ki hiçbir zaman vazgeçtiğimiz bir hedef değil. 2001'de AK Parti'mizin kuruluşunda, parti programında biz demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayı milletimize vadetmiştik. Sonra iktidar olduk, seçim beyannamemizin tamamında yeni anayasa hedefimiz vardır. Demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayı yapmak zorundayız, durumundayız, millete olan borcumuz.

Parlamento'da bir uzlaşma gerektirir bu. İnşallah bu uzlaşmayı sağlarsa Parlamento'muz, 28. Dönem Parlamento'su tarihe geçen çok önemli bir borcu millete karşı ödemiş olur. Çünkü darbecilerin yazdırdığı bir anayasa yerine milletin temsilcileri tarafından yazılmış bir anayasayla yönetilmenin ülkemizin geleceği açısından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz ve inşallah bunu da başarırız."