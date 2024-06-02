Tiryakileri üzecek haber... Sigaraya zam geldi! İşte en ucuz ve en pahalı sigaralar

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 2 Haziran 2024 20:46 - Güncelleme: 2 Haziran 2024 21:28 - Güncelleme:

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Haziran ayının ilk günlerinde bir sigara grubuna daha zam geldi. 3 liralık zamla birlikte en ucuz sigara 61, en pahalı sigara ise 70 TL oldu. İşte yeni fiyatlar...