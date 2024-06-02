Tiryakileri üzecek haber... Sigaraya zam geldi! İşte en ucuz ve en pahalı sigaralar
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe- Güncelleme:
Gündem Haberleri
Haziran ayının ilk günlerinde bir sigara grubuna daha zam geldi. 3 liralık zamla birlikte en ucuz sigara 61, en pahalı sigara ise 70 TL oldu. İşte yeni fiyatlar...
Sigara fiyatlarında zam dalgası devam ediyor. Haziran ayına gelindiği şu günlerde bir sigara grubunun daha zam yapmasıyla birlikte fiyatlar değişti.
Zamlanan sigaralarla ilgili açıklama, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'dan geldi.
ZAMLI LİSTE AÇIKLANDI
TBYD Başkanı Dündar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda zamlı fiyatları açıkladı.
3 TL'lik zamla birlikte en ucuz sigaranın fiyatı 61 liraya yükseldi. En pahalı sigara ise 70 liradan satılacak.
YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ
Dündar zammı, "ÖTV öncesi zam" olarak duyurdu.
Yeni zammın 3 Haziran'dan (yarın) itibaren geçerli olacağını ifade edildi.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Gündem