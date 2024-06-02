Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tiryakileri üzecek haber... Sigaraya zam geldi! İşte en ucuz ve en pahalı sigaralar

Tiryakileri üzecek haber... Sigaraya zam geldi! İşte en ucuz ve en pahalı sigaralar

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Tiryakileri üzecek haber... Sigaraya zam geldi! İşte en ucuz ve en pahalı sigaralar

Gündem Haberleri

Haziran ayının ilk günlerinde bir sigara grubuna daha zam geldi. 3 liralık zamla birlikte en ucuz sigara 61, en pahalı sigara ise 70 TL oldu. İşte yeni fiyatlar...

Sigara fiyatlarında zam dalgası devam ediyor. Haziran ayına gelindiği şu günlerde bir sigara grubunun daha zam yapmasıyla birlikte fiyatlar değişti.

Zamlanan sigaralarla ilgili açıklama, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'dan geldi.

Tiryakileri üzecek haber... Sigara zam geldi! İşte en ucuz ve en pahalı sigaralar - 1. Resim

ZAMLI LİSTE AÇIKLANDI

TBYD Başkanı Dündar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda zamlı fiyatları açıkladı.

3 TL'lik zamla birlikte en ucuz sigaranın fiyatı 61 liraya yükseldi. En pahalı sigara ise 70 liradan satılacak.

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

Dündar zammı, "ÖTV öncesi zam" olarak duyurdu.

Yeni zammın 3 Haziran'dan (yarın) itibaren geçerli olacağını ifade edildi.

Tiryakileri üzecek haber... Sigara zam geldi! İşte en ucuz ve en pahalı sigaralar - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Sofyan Ambrabat, Süper Lig devini takibe aldı! Taraftarlar sosyal medyada harekete geçtiMilli Takım, İsrail'i sahadan sildi! Taraftarlar galibiyeti Filistin bayraklarıyla kutladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Prof. Dr. Naci Görür, Küçükçekmece'de çöken binayı değerlendirdi - Gündem"Beni asıl ürküten İmamoğlu'nun sözleri"Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD ve Kandilli duyurdu - GündemKahramanmaraş'ta yine deprem! AFAD ve Kandilli duyurduOylar çöpe atılmıştı, seçim yenilendi! İşte kazanan... - GündemOylar çöpe atılmıştı, seçim yenilendi! İşte kazanan...Naci Görür'den şaşırtan deprem sözleri! "Türkiye'de bir ilk" diyerek duyurdu - GündemNaci Görür bu kez şaşırttı!Türkiye'de orman yangını paniği! Valilik ve Meteoroloji'den uyarı geldi - GündemTürkiye'de orman yangını paniği!Meteoroloji'den o illerde kritik alarm! Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - GündemMeteoroloji o illerde alarm verdi!
Sonraki Haber Yükleniyor...