Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali: "Milletim verdiğim mücadeleyi bilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen programda sigaraya karşı önemli açıklamalar yaptı.

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Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Dünya tütünsüz günü etkinliklerinin tütün zararlarına ilişkin farkındalığın artmasına katkı sağlamasını diliyorum.

Bunun için de tabii özellikle Tuğba kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bu konuda verdiği mücadele için. Milyarlarca dolarlık hacmiyle sigara endüstrisinin çocuklarımız başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerini hedef aldığını görüyoruz.

TÜTÜN ŞİRKETLERİ HER YIL KAZANÇLARINA KAZANÇ KATIYOR

Tütün endüstrisi yeni ürünlerle ve kanuni boşluklardan da faydalanarak insanların hayatı pahasına, kazancına kazanç eklemektedir.

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HER YIL 85 BİN İNSANIMIZI TÜTÜN CANAVARINA KURBAN VERİYORUZ

Aslında rakamlar sorunun vardığı ürkütücü boyutları ortaya koyuyor. Dünyada her gün 20 bin kişi sigaradan kaynaklanan hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor.

Ülkemizde ise her yıl 85 bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz.

TÜTÜN SADECE İNSANI DEĞİL DÜNYAYI DA KİRLETİYOR

Tütün sadece insanı zehirlemiyor, Aynı zamanda dünyamızı da kirletiyor. Dünya genelindeki çocuk nüfusunun yarısı tütün dumanının kirlettiği havayı solumak zorunda kalıyor.

Sigara dumanı dört binden fazla toksik ve kanserojen madde içeriyor. Tütün ürünlerinin içindeki toksin ve diğer kanserojen maddeler havaya yayılarak içen kişinin yakınındakiler için kirli bir ortam oluşturmakta.

MİLYARLARCA DOLAR KAZANIYORLAR

Tütün kullanmadığı halde tütüne maruz kalanların görüntüsü olan yani pasif içicilerin durumu daha kötü, daha vahimdir. Sigaranın bütün bu zararlarına rağmen tütün endüstrisi büyümeye, her yıl yedi yüz milyar dolar kazanç sağlamaya devam ediyor.

ŞAHSIM SİGARAYA KARŞI ÇOK MÜCADELE VERDİM

Şahsımın ilk gençlik yıllarından itibaren sigaraya karşı verdiği mücadeleyi aziz milletimiz çok iyi bilmektedir.

Yakın çevremizden başlamak suretiyle tütün kullanan herkesi bu meletin zararlarına karşı açıkça uyardık.

SİGARA PAKETLERİNE EL KOYDUK

Varsa sigara paketlerine el koyduk. Onlardan bırakacaklarına dair söz aldık, üzerine ismini, tarihi ve bunları da Cumhurbaşkanlığı makamında özel olarak adeta orada onlara özel makamlar ayırdık. Oralarda teşhir ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelede topladığı sigara paketleri Beştepe’de sergileniyor

Düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle. Gençlerimizi sigara bağımlılığına karşı bilinçlendirmeye özen gösterdik.

KAPALI ALANDA YASAK, YÜKSEK VERGİ UYGULADIK

Kapalı mekanlarda sigara içme yasağından para cezalarının arttırılmasına ve yüksek vergi uygulamasına kadar çok önemli adımlar attık. Sağlık uyarılarının sigara paketleri üzerinde daha görünür ve etkili şekilde yer almasını sağladık. Dumansız hava sahası ve havanı koru kampanyalarıyla toplumsal farkındalığı arttırmaya çalıştık.

SİGARAYA KARŞI EN KARARLI HÜKÜMETİZ

Tütün ürünlerine karşı en etkili, en kararlı mücadeleyi yürüten hükümetler bizim hükümetlerimizdir.

Tavizsiz tavrımız neticesinde ülkemizde sigara kullanımında az da olsa program bir gerileme yaşandığını memnuniyetle müşahede ediyoruz.

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Bu sinsi tehlikeye karşı bütün vatandaşlarımızın tüm insanlığın teyakkuz halinde olması gerektiğine inanıyorum.

İnşallah bundan sonra da mücadelemizi daha kararlı ve çok boyutlu bir şekilde sürdüreceğiz. Sorumluluk duygusuyla hareket ederek akranlarınıza örnek olduğunuz için her birinizi tebrik ediyorum."

"ELEKTRONİK SİGARAYA MÜSAADE ETMEDİK"

Özellikle elektronik sigarayla ilgili ifadesi çok çok önemli. Elektronik sigarayla da bizim ülkemize değişik kanallarla girmenin mücadelesini çok veriyorlar.

Ve kaçak yollardan da maalesef sızmalar oluyor. Ama bizim şu anda gümrükler bu konuda iyi bir mücadele veriyorlar.

Bize farklı yollardan gelenler oluyor. Biz şu ana kadar buna müsaade etmedik. Bazı hepinizin de duyduğu bir yapılar var. Müsaade bekleteceğiz. Çünkü bunun daha zararlı olduğunun tespitini de yaptık, çıkardık.

Çünkü biz insanımızı zehirlemeye asla müsaade edemeyiz. Bunun için de bu gayretin, bu önlemlerin alındığı bir yapıyı inşa ediyoruz.

KENARDA SİGARA İÇEN GENÇLERİ GÖRÜNCE ÜZÜLÜYORUM

Bu tabii bütün gençlere örnek. Hep beraber bu gayretin içerisinde olmalıyız, bu oyuna kız-erkek gelmemeliyiz. Tabii birçok yerde ben gençlerimizin böyle kenara köşeye çekilip oralarda sigara içtiklerini gördüğüm zaman, bir Cumhurbaşkanı olarak gerçekten çok üzülüyorum. Onlar için üzülüyorum. Az önce işte kızımızın söylediği gibi, akciğerlerinin nasıl bir duman tütsüsüyle örtüldüğünü görmesi... Bir doktor arkadaşım, beni hastane ziyaretinde bir akciğer operasyonuna soktu ve akciğer ameliyatında bana akciğerin sigara içen bir bayanda nasıl olduğunu gösterdi. O bembeyaz akciğer, o sigara sebebiyle maalesef siyah noktalarla örülmüştü. Dedi 'buradan kaynaklanıyor'. İşte bunun için de tavsiyemiz sakın sigara içmeyin.

SİGARAYA KARŞI YENİ KANUN SİNYALİ

İspanya'dan gelen Stella isimli öğrenci, ülkesinde tütün mamullerinin kullanımına ilişkin çıkarılan yasadan bahsetti. İspanya'da, tütün şirketlerinin sigara izmaritlerinin temizlenmesi için aktif sorumluluk almalarını zorunlu kılan çevre düzenlemeleri getirildiğini belirtti. Stella, "Bu düzenlemeler, izmaritlerin toplanmasını ve atık olarak uygun şekilde işlenebilecekleri tesislere taşınmasını da kapsıyor. Hepimiz için sürdürülebilirlik ve sorumluluğu teşvik eden bu tür girişimleri desteklemenin zamanı geldi" dedi.

Erdoğan, İspanyol gencin sözlerinin ardından, "Çok teşekkür ediyorum. İspanya'da Sayın (Başbakan Pedro) Sanchez'den de bu kanun metnini isteyeceğim." ifadesini kullandı.

İNGİLİZ MODELİ MASADA

Erdoğan aynı zamanda sigaraya karşı 'İngiltere Modeli'nin sinyalini verdi. Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye gelen 15 yaşındaki bir öğrencinin ülkesinde 2009'dan sonra doğanların hayat boyu sigaraya erişimini yasaklayan yasadan bahsetmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekirse yasa ile ilgili Birleşik Krallık'la iletişim kurulabileceğini belirtti.

SİGARA FABRİKALARI KAPATILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda 9 yaşındaki Nilay Akman adlı ilkokul 3. sınıf öğrencisinin "Keşke dünyada hiç sigara olmasaydı. Sigara fabrikalarını kaldırabilir miyiz?" sözlerine "Olabilir" diyerek cevap verdi.