Hatay Valiliği 'bayram izni değil kesin dönüş' dedi, iddiaları yalanladı

Polis cinayeti harekete geçirdi! Afgan ve Suriyeli suçlular sınır dışı edilecek

Polis cinayeti harekete geçirdi! Afgan ve Suriyeli suçlular sınır dışı edilecek

Kurban Bayramı öncesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için bekleyen Suriyelilerin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Hatay Valiliği 'dönüş garantili çıkış' iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Hatay Valiliği, son günlerde sosyal medyada gündem olan ülkelerine dönen Suriyeliler ile ilgili iddialara cevap verdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında 'bayramlaşmaya giden yabancıların dönüş garantili olarak çıkış yaptıkları' iddiasında bulunulmuştur. Paylaşımlardaki fotoğraf, Cilvegözü Kara Hudut Kapısı'ndan 'güvenli, onurlu, gönüllü geri dönüş' kapsamında çıkış yapmak için bekleyen Suriyelilere aittir" ifadeleri kullanıldı.

"GÖRÜNTÜLERİN BAYRAM TATİLİ İZNİYLE İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu sınır kapısından 10 Haziran'da 49 yabancı, gönüllü geri dönüş işlemi yaparak çıkış yapmış olup halihazırda 45 yabancı ise gönüllü geri dönüş işlemlerinin tamamlanması için sıra beklemekteyken bahsi geçen görüntü çekilmiştir. Görüntülerin bayram tatili izniyle ilgisi bulunmamaktadır."