Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hatay Valiliği 'bayram izni değil kesin dönüş' dedi, iddiaları yalanladı

Hatay Valiliği 'bayram izni değil kesin dönüş' dedi, iddiaları yalanladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hatay Valiliği &#039;bayram izni değil kesin dönüş&#039; dedi, iddiaları yalanladı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kurban Bayramı öncesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için bekleyen Suriyelilerin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Hatay Valiliği 'dönüş garantili çıkış' iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Hatay Valiliği, son günlerde sosyal medyada gündem olan ülkelerine dönen Suriyeliler ile ilgili iddialara cevap verdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında 'bayramlaşmaya giden yabancıların dönüş garantili olarak çıkış yaptıkları' iddiasında bulunulmuştur. Paylaşımlardaki fotoğraf, Cilvegözü Kara Hudut Kapısı'ndan 'güvenli, onurlu, gönüllü geri dönüş' kapsamında çıkış yapmak için bekleyen Suriyelilere aittir" ifadeleri kullanıldı.

"GÖRÜNTÜLERİN BAYRAM TATİLİ İZNİYLE İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu sınır kapısından 10 Haziran'da 49 yabancı, gönüllü geri dönüş işlemi yaparak çıkış yapmış olup halihazırda 45 yabancı ise gönüllü geri dönüş işlemlerinin tamamlanması için sıra beklemekteyken bahsi geçen görüntü çekilmiştir. Görüntülerin bayram tatili izniyle ilgisi bulunmamaktadır."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
İran'dan terör örgütü PKK'ya hava savunma desteği! SİHA'ları böyle düşüreceklerErdoğan tehlikeye karşı uyardı! Gençler elektronik sigara batağında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fetullah Gülen'in yeni yerini camdaki etiket ortaya çıkardı - GündemYeni yerini camdaki etiket ortaya çıkardı'İnsanlık ölmüş' dedirten anlar! İçinde hasta olduğuna inanmadılar, ambulansın önünü kesip kontrol ettiler - GündemAmbulansın önünü kesip içini kontrol ettilerBayram öncesi bedava! Duyan koştu, kapış kapış gitti... Mücadele anları kamerada - GündemBayram öncesi bedava! Duyan koştu, kapış kapış gittiİliç'te 116 gün sonra topraktan çıkarılan Hüseyin Kara, toprağa verildi - Gündemİliç'te 116 gün sonra topraktan çıkarılan Hüseyin Kara, toprağa verildiNiğde'de öldürülüp köprü kenarına atılmıştı! Davada yeni gelişme: 14 kişiye gözaltı - GündemKöprü kenarına atılan cesede ilişkin yeni gelişmeYusufeli Merkez Viyadüğü trafiğe açıldı: Ulaşım 25 dakika kısalacak - GündemViyadük açıldı, ulaşım 25 dakika kısaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...