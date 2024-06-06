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Polis cinayeti harekete geçirdi! Afgan ve Suriyeli suçlular sınır dışı edilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Polis cinayeti harekete geçirdi! Afgan ve Suriyeli suçlular sınır dışı edilecek

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Almanya Başbakanı Scholz terör tehditlerine ülkede yer olmadığını belirterek, "Ağır suç işleyenler Suriye ve Afganistan'dan gelseler bile sınır dışı edilmeli" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada Afgan ve Suriyeli suçluların sınır dışı edilmesine yeşil ışık yaktı.

Scholz, "Ağır suç işleyenler Suriye ve Afganistan'dan gelseler bile sınır dışı edilmeli. Ciddi suçluların ve terör tehditlerinin burada yeri yoktur" ifadelerini kullandı ve ülkede terör suçlarının yüceltilmesine de müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

"TERÖRİZMİ YÜCELTEN HERKES SINIR DIŞI EDİLMELİDİR"

Scholz, sınır dışı etme düzenlemelerinin sıkılaştırılacağına işaret ederek "Terörizmi yücelten herkes tüm değerlerimize karşıdır ve sınır dışı edilmelidir" dedi.

KONU GEÇEN HAFTA TARTIŞMAYA AÇILDI

Geçen hafta Mannheim'da Afgan kökenli bir kişinin polisi öldürmesinin ardından ülkede Afganistanlıları ve Suriyelileri sınır dışı etme konusu tartışılmıştı. Almanya İçişleri Bakanlığının bu konuda çalışma yaptığı, Afganistan ve ona komşu ülkelerle görüşmeler yürüttüğü biliniyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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