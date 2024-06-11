Gündüz ayrı, gece ayrı hasta ediyor! Aşırı sıcaklar vücudu kavuruyor

Hava sıcaklığı 12 derece daha artarak tüm yurdu etkisi altına alacak

Hava sıcaklığı 12 derece daha artarak tüm yurdu etkisi altına alacak

Meteoroloji bu hafta havalar için uyardı: Daha da sıcak olacak

Meteoroloji bu hafta havalar için uyardı: Daha da sıcak olacak

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerine seyretmesi nedeniyle uyarılarda bulunan Doç. Dr. Yavuz Otal, "40 derecenin üzerindeki vücut sıcaklıklarının hastaneye yatış gerektiren acil bir durum' olduğunu belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

ESMA ALTIN'IN HABERİ / ANKARA - Uzmanlar, bu hafta ve bayram haftasında sıcaklıkların bazı bölgelerde 40 dereceye kadar ulaşacağını belirterek, vatandaşı sıcaklıklar sebebiyle gelişebilecek hastalıklara karşı uyarıyor.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Otal, bu havalarda mecbur kalınmadıkça, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi. Yaz günlerinde sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücudun ter, solunum ve idrar ile daha fazla sıvı kaybettiğini belirten Doç. Dr. Otal, özellikle sıvı ve mineral içeriği yüksek gıdaların tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

"HASTANEYE YATIŞ GEREKTİREN ACİL BİR DURUM"

Sıcakların çok sayıda hastalığı da tetiklediğini kaydeden Doç. Dr. Otal, “Sıcak çarpması hipertermiye yol açabilir. 37 derecenin üzerine çıktığı durumlar yüksek ateş olarak düşünülebilir. Malign hipertermi dediğimiz, 40 derecenin üzerindeki vücut sıcaklıkları ise hastaneye yatış gerektiren acil bir durum. Bunun yanında, nabız artışı, baş dönmesi, sersemlik hissi, hâlsizlik yorgunluk, baş ağrısı gibi belirtiler de ortaya çıkabiliyor” dedi.

Sıcak çarpmasının baş ağrısının yanında migren ataklarını tetikleyebildiğini dile getiren Otal, “Böyle durumlarda, ağrı şiddetli olabilir. Ayrıca hipertansiyonu olanlarda beyin kanaması riski bulunuyor. Sıcak etkisi ile tansiyon aşırı yükselebilir ve beyin kanamalarına yol açabilir” bilgisini paylaştı.

Doç. Dr. Otal, yapılan araştırmalara göre özellikle kronik hastalığı olanlarda felç gibi durumların ortaya çıkabileceğini kaydederek “Bu sebeple, ortam sıcaklığı yüksek olmayacak şekilde tedbirler alınmalı” ifadelerini kullandı.