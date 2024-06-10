Hava sıcaklığı 12 derece daha artarak tüm yurdu etkisi altına alacak

Meteoroloji bu hafta havalar için uyardı: Daha da sıcak olacak

Meteoroloji bu hafta havalar için uyardı: Daha da sıcak olacak

Sıcak havalar tüm yurdu etkisi altına alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 gün boyunca sürecek olan kavurucu sıcaklar öncesinde uyarıda bulundu. Saat 11.00 ila 16.00 arasında arasında tedbirli olunması gerektiği belirtilirken, sıcaklıkların bazı illerde 12 derece kadar artış göstereceği ifade edildi.

Hava sıcaklıkları Türkiye genelinde artarak devam ediyor. Sadece Akdeniz ve Ege'yi değil Marmara'dan başlayarak tüm yurdu etkileyecek olan sıcaklar geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya'da hava sıcaklıklarının 8 ila 12 derece civarında artması bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin edilen hava sıcaklığı hafta boyunca etkisini sürdürecek.

Hava sıcaklığı Antalya çevrelerinde ve yüksek kesimlerde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak. Özellikle sahil kesimlerinde yüksek nem ile hissedilen sıcaklığın daha fazla olacağı öngörülürken, hava sıcaklığının 37-45 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ve 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

MEVSİM NORMALLERİNİN 12 DERECE ÜSTÜNDE 3 GÜN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklığının 3 gün boyunca kavurucu dereceye çıkacağı belirtildi.

MGM tarafından yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıkları halen Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmektedir. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 11.06.2024 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak daha da artacağı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 8 ila 12 °C üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 °C üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıkların batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

METEOROLOJİ İLLER İÇİN SICAKLIK TAHMİNİ VERDİ

MGM'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar" ifadelerine yer verildi; İşte o iller ve beklenen sıcaklıklar...

Ankara :34-36

İstanbul :32-34

İzmir :37-40

Kayseri :31-35

Aydın :42-45

Balıkesir :39-42

Bursa :37-39

Sakarya :36-39

Antalya :37-45

Adana :37-42

Bolu :32-35

Samsun :27-30

Trabzon :26-28

Erzurum :25-28

Malatya :33-36

Diyarbakır :36-40

Şanlıurfa :36-40