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Aşırı sıcak alarmı! 40 dereceyi geçecek... Orhan Şen il il sıralayarak tarih verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aşırı sıcak alarmı! 40 dereceyi geçecek... Orhan Şen il il sıralayarak tarih verdi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Orhan Şen, kentleri sıralayarak uyarılarda bulundu. Aşırı sıcakların başlayacağını belirten Şen, "Sağlığınızı koruyun" diye uyardı. Şen, "Bayramda hava nasıl olacak?" sorusunun da cevabını verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimile Artvin ve Rize çevreleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

'AŞIRI SICAKLAR BAŞLAYACAK'

Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şen'in uyarıları şöyle:

"Bugün pazartesi, 2 gündür İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da öğlen meydana gelen yağışlar bugün Doğu Anadolu'ya kaydı ve yarın da ülkeyi terk edecek. Sıcaklık ortalamanın üzerinde, yarından itibaren Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu'da aşırı sıcaklar başlayacak.

'40 DERECEYİ GEÇECEK'

Yarın başlayacak aşırı sıcak hava, 3 gün Marmara dahil batıda devam edecek. Sıcaklıklar, iç batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde cuma günü de devam edecek. Trakya, İç Ege ve Güneydoğu Anadolu'da 40 C'yi geçecek. Diğer yerlerde 35-40 arası İstanbul ve Ankara 33-35 C, İzmir 37-40 Antalya 35-42 C. Sağlığınızı koruyun.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Kesin olmamakla beraber Arife günü ve bayramın 1. günü Marmara'da Batı Karadeniz'de yağmur var. Bayramın 2.ve 3. günü İç Anadolu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimlerinde de yağış görünüyor. ilerleyen günlerde kesinleşir."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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