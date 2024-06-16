3 günde 4. saldırı! Ermenistan Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan'ın Nahçıvan'daki mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Ermenistan'ın, son 3 gün içerisinde Azerbaycan mevzilerine 4 kez ateş açtığı belirtildi.

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Ermenistan, ateşkes ihlallerini sürdürmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 00.50 sıralarında Ermenistan birlikleri Yeğegnadzor ilinin Bardzuni yerleşim birimi istikametindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Şahbuz ilinin Şada yerleşkesindeki mevzilerine ateş açtı.

3 GÜNDE 4 KEZ ATEŞ AÇTILAR

Bakanlık, açıklamasında Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığını aktardı. Bölgedeki provokatif eylemlerine devam eden Ermenistan'ın, son 3 gün içerisinde Azerbaycan mevzilerine 4 kez ateş açtığı Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.