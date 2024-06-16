Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye: Bizim üzerimizden iletişim kuruyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İadeiziyaretimizi hazmedemediler" sözlerine değindi. Özel, "Üzerime alınmıyorum. Herhalde bunu yine kendi ittifak ortağına söylüyor. Cumhur İttifakı ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da bayram namazı kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Özel, Cumhur İttifakı'ndaki tartışmalara da değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı dönüşü uçakta CHP ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamasının sorulması üzerine Özel şunları söyledi: “Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza bir ziyarette bulunmuştuk. 22 yıllık iktidarları döneminde siyasi partiler arasında bir istisna kanlı darbe girişimi sonrası yapılan ziyaret hariç bu tür ziyaretler yapılmıyordu. Ben CHP Genel Başkanı seçildiğimde artık bu kin ve nefret siyasetinin, gerilim siyasetinin bitirilmesi gerektiğini, herkesin kendi işini yapması gerektiğini ve herkesin birbirinin seçmenine olan saygısından dolayı siyasi partilerin de birbirine olan nezaketi koruması gerektiğini söylemiştim. 31 Mart tarihinde birinci parti çıktık ve ilk iş olarak önümüzdeki ilk bayram olan Ramazan Bayramı'nda tüm siyasi parti genel başkanlarını aradım. Ben CHP Genel Başkanı seçildiğimde Sayın Cumhurbaşkanı teşekkür telefonu açmamıştı ama o zaman o birinci partiydi şimdi biz birinci partiyiz. Bize düşer dedik ve bütün siyasi partileri kendisinden başlayarak aradık ve bayramlaştık.

"OLUR OLMAZ HAKARETLERDE BULUNDULAR"

Daha sonra randevulaştık ben kendilerini genel merkezlerinde ziyaret ettim ve gayet nezaket içinde tabii her birimiz aynı düşünmeyeceğiz ama müzakere ettik, görüş alışverişinde bulunduk. Kendisi de bu ziyaretten sonra iadeyi ziyarette bulunacağını söyledi. Aradan geçen 5 haftalık süreçte Türkiye'de insanlar normalleşme dediler, siyasette yumuşama dediler. Bundan herkes memnun oldu. Bundan Sayın Bahçeli de memnun olmuştu ama partisindeki belli odaklar bundan rahatsız oldular, olur olmaz hakaretlerde bulundular, tehditlerde bulundular, hala bulunuyorlar. O gerilimden sonra Sayın Bahçeli'nin bazı açıklamaları oldu. Ben bir kez daha ifade etmek isterim ki ben kimse istiyor diye kavga edecek, gerilim oluşturacak değilim. Benim işim gerilim oluşturmak değil, şu anda mağdur olan, mazlum olan, yoksul olan, işsiz olan, aç olan, ürünü para etmeyen insanların derdine deva olabilmek için onların sorunlarını dile getirmek. Bu ziyaretten sonra yapılan tüm yorum ve açıklamaları saygıyla karşılıyorum.

"BİZİM ÜZERİMİZDEN İLETİŞİM KURUYORLAR"

Sayın Cumhurbaşkanı dün uçakta demiş ki ‘Herhalde iadeyi ziyaretimizi hazmedemeyenler oldu.' Ben bu sözü hiç üzerime almıyor çünkü bu işi başlatan biziz zaten herkesin gözü önünde oldu. Herhalde bunu yine kendi ittifak ortağına söylüyor. Burada sorun şu ki Cumhur İttifakı'nın ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyorlar. Ramazan ve Kurban bayramlarında yaptığımız gibi lütfen doğrudan iletişim kursunlar. İyi söz söyleyeceklerse de kötü söz söyleyeceklerse de birbirlerine söylesinler. Biri benim üzerimden diğerine mesaj yolluyor 'efendim siz ittifak ortağı olun biz yokuz, ihtiyaç olursa buradayız' diyor öteki, 'bu ziyaretimizi hazmedemeyeneler var' diyor. Bizim üzerimizden konuşmasınlar, birbirleriyle konuşsunlar.

"BAYRAM GÜNÜ KAVGA GÜNÜ DEĞİLDİR"

Zaten bugüne kadar çok iyi anlaşıyorlardı bundan sonra da iyi anlaşmaya devam ederler. Buradaki sorun şu ki onların birlikteliği memlekette işsizlik, yoksulluk getirdi. Bugün memlekette maliyetin altına buğday veren, çay veren endişe ederiz ki maliyetin altında fındık fiyatı açıklayacak olan, kuru üzüm fiyatı açıklayacak olan bir birliktelik var. Sorun burada. Onların birlikteliğine laf eden yok ama bu birliktelik, açlık, yoksulluk, sefalet ve işsizlik üretiyorsa sorun burada. Ben bu sorunları çözmenin derdindeyim. Bir kez daha hangi siyasi parti olursa olsun bütün siyasi partilerin liderlerine ve oy verenlerine iyi bayramlar diliyorum. Bayram günü kavga günü değildir. Bayram günleri küslerin barıştığı kavgaların bittiği günlerdir. Ümit ediyorum herkes bayramın ruhuna uygun bir bayram getirir ve güzel işleri de bayramdan sonra hep birlikte yaparız.”

BAHÇELİ'DEN "İTTİFAKTA ÇATLAK YOK" MESAJI

Erdoğan-Özel görüşmesinden rahatsızlık duyduğu iddia edilen MHP lideri Devlet Bahçeli ise bayram namazının ardından birlik mesajı verdi. Bahçeli, "Yalan ve fitne üzerinden görüş beyan ediyorlar. Bizde çatlama olmaz biz kerpiç değil kayayız" ifadelerini kullandı.