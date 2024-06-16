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Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı! Acil servisler doldu taştı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Acemi kasaplar kurban yerine kendini kesti. Kanlar içinde kalan vatandaşlar soluğu hastanede aldı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren acil servislerde yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı klasiği haline gelen acemi kasaplar yine sahnedeydi. Kurbanlık yerine kendini kesenler kanlar içinde hastanelere koştu. Kimi elini, kimi kolunu kimi ise bacağını kesti... Acil servisler günün ilk saatlerinden itibaren doldu. 

Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı! Acil servisler doldu taştı - 1. Resim

ÜZERİNE HAYVAN DEVRİLDİ BACAĞI KIRILDI

Samsun'da bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan vatandaşlar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine gelen acemi kasaplardan biri üzerine hayvan devrilmesi sonucu bacağını kırdı.

Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı! Acil servisler doldu taştı - 2. Resim

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan onlarca vatandaş hastanedeki tedavilerinin ardından tekrar kurban kesim yerlerine giderek, yarım bıraktıkları işe yetişmeye çalıştı.
Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı! Acil servisler doldu taştı - 2. Resim

Adana'da da belediyelerin ve kendilerinin belirlediği kurban kesim alanlarında birçok acemi kasap kazara ellerini kesti.

Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı! Acil servisler doldu taştı - 4. Resim
Yaralılar yakınları tarafından hastanelere getirildi. Bu ilimizde de  acil servislerde yoğunluk devam ediyor.

Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı! Acil servisler doldu taştı - 3. Resim

Kayseri'den gelen fotoğraflar da diğer illerden farksız değildi.  Yaralanan bazı vatandaşlar başlarına gelen olayı gülerek anlatırken, bazıları da kurban yerine kendilerini kestiklerini dile getirdi.

Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı! Acil servisler doldu taştı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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