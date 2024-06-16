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Haberler > Gündem > Kariye Camisi doldu taştı... 79 yıl sonra ilk bayram namazı

Kariye Camisi doldu taştı... 79 yıl sonra ilk bayram namazı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanlığının 1 Ağustos 2020 tarihli kararnamesiyle yeniden cami olan ve 4 yıl aradan sonra restorasyonu tamamlanarak 6 Mayıs'ta ibadete açılan Kariye Camisi'nde kılınan ilk bayram namazına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Fatih'te bulunan ve 79 yıl sonra yeniden ibadete açılan Kariye Camisi'nde, ilk Kurban Bayramı namazı eda edildi.

Kariye Camisi doldu taştı... 79 yıl sonra ilk bayram namazı - 1. Resim

Kurban Bayramı'nı burada karşılamak isteyenler, sabah namazıyla camiye gelmeye başladı.

Kariye Camisi doldu taştı... 79 yıl sonra ilk bayram namazı - 2. Resim

Caminin içini dolduran cemaat, namaz için dışarıya serilen seccadelerde de saf tuttu.

Kariye Camisi doldu taştı... 79 yıl sonra ilk bayram namazı - 3. Resim

Vatandaşlar namazın ardından cami çıkışında birbirleriyle bayramlaştı.

Kariye Camisi doldu taştı... 79 yıl sonra ilk bayram namazı - 4. Resim

UZUN YILLAR KİLİSE OLARAK KULLANILDI

İnşasının ardından uzun yıllar kilise olarak kullanılan yapı, 2. Bayezid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından camiye çevrildi. 1945'te müzeye dönüştürülen, 1948'de de dönemin Müzeler İdaresine bağlanan Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu.

Bu kararın ardından restorasyonuna başlanan camideki çalışmalar 4 yıl sonra tamamlandı.

Cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenden yaptığı canlı bağlantıyla 6 Mayıs'ta yeniden ibadete açıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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