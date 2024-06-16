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Bayram namazı çıkışı 'İsrail' gerginliği! Özgür Özel'e 'Hamas' tepkisi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı namazını memleketi Manisa'nın Şehzadeler ilçesi merkezindeki Hatuniye Camisi'nde kıldı. Camiden ayrılırken Özel'e bir vatandaş, "İsrail'e tepki gösteriyorsunuz ancak Hamas'ı da terör örgütü olarak değerlendiriyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Kurban Bayramı'nda memleketi Manisa'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatuniye Camisi'nde kıldığı bayram namazının ardından caminin önünde vatandaşlarla bayramlaştı.

Özel, camiden ayrılırken bir vatandaşın "İsrail'e tepki gösteriyorsunuz ancak Hamas'ı da terör örgütü olarak değerlendiriyorsunuz" sözleri üzerine ise "Beni bir dinle de bayram sabahı. Ben dünyadaki 119 ülkeye mektup yazdım. Ne dedim biliyor musun, 'Filistin'i tanıyın' dedim. İspanya, Filistin'i tanıdıysa benim mektubumla tanıdı. Bugün de biz gece uyurken üzerimize bomba atsalar ne olursa aynı şey. O da onu öldürüyorsa yanlış yapıyor, o da onu öldürüyorsa yanlış yapıyor. Ben Filistin tanınsın, özgür olsun diye dünyadaki her tarafı geziyorum ve Cumhurbaşkanı bana teşekkür etti, 'sen Filistin için mücadele ediyorsun' diye. O yüzden bayram sabahı ne konuştuğunu bil de konuş, tamam mı?" ifadelerini kullandı.

Bayram namazı çıkışı 'İsrail' gerginliği! Özgür Özel'e 'Hamas' tepkisi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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