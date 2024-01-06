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    Ermenistan'da polislerin yüzde 40'ı IQ testini geçemedi

    Ermenistan'da polislere IQ testi yapıldı. Teste giren polislerin yüzde 40'ı uygulanan testi geçemedi.

    Ermenistan&#039;da polislerin yüzde 40&#039;ı IQ testini geçemedi
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ermenistan'da bin 123 polise IQ testi yapıldı. Ermenistan'da polis memurlarının önemli bir bölümünün, kendilerine uygulanan testi geçemediği ortaya çıktı. Polislerin yüzde 40'ının testleri geçemediği bildirildi.

    SADECE 190'I TÜM AŞAMALARI GEÇTİ

    Ermenistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aralık 2023 sonu itibarıyla toplam bin 123 polisin katıldığı sertifikasyondan 190'ı tüm aşamalardan geçti.

    454 polis "IQ testi" olarak anılan genel bilgi sınavını, 192'si fiziki sınavı geçmede başarısız oldu. Ayrıca polislerden 279'u yangın eğitimini ve 8'i de mesleki yetenek sınavını geçemedi. Ermenistan basınına göre, söz konusu "IQ testi" iki alt bölümden oluşuyor. Bunlar; genel gelişim ve mesleki beceriler.

    GEÇİLMESİ GEREKEN AŞAMALAR

    1) Polisler tarafından 'IQ testi' olarak tanımlanan çevrimiçi genel bilgi testi.

    2) İki aşamalı test (fiziksel ve yangın eğitimi).

    3) Mesleki yeteneklerin çevrimiçi ortamda doğrulanması.

    4) Üst düzey polis yetkilileriyle mülakatlar.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ErmenistanIqPolis
    Haberler > Dünya > Ermenistan'da polislerin yüzde 40'ı IQ testini geçemedi
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