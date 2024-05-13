Ermenistan'dan sürpriz çıkış: "Azerbaycan ile demiryolu ulaşımını destekliyoruz!"

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Malta Dışişleri Bakanı Ian Borg ile yaptığı görüşme sırasındaki konuşmasında, Azerbaycan ile demiryolu ulaşımının sağlanmasını desteklediklerini açıkladı.

Ermenistan merkezli Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Azerbaycan ile güncel ilişkiler, barış anlaşması imzalanması ve demiryolu ulaşımının sağlanması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ermenistan, 1991 Alma-Ata Deklarasyonu'nun ilkelerini Azerbaycan ile müzakere edilen barış anlaşmasına dahil ederek, uzun süredir devam eden çatışmaya son verebileceğine ve Güney Kafkasya'da istikrarlı bir barışın tesis edilebileceğine inanıyor.

BARIŞ SÜRECİNİN YÜRÜTÜLMESİ

Mirzoyan, Malta Dışişleri Bakanı ile yaptıkları görüşmede Güney Kafkasya'daki güvenlik konularını görüştüklerini söyledi ve “Meslektaşıma Güney Kafkasya'daki mevcut durumu, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki müzakerelerin son aşamasında yaşanan olayları anlattım. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Alma-Ata Deklarasyonu ile her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması süreci için temel oluşturması gerektiği konusunda anlaştılar." açıklamasında bulundu.

"ULAŞIM KANALLARININ İNŞA EDİLMESİNİ DESTEKLİYORUZ"

Ararat Mirzoyan, barışın önemli bir bileşeninin de bölgedeki ulaşım iletişiminin engellenmesi olduğunu, Ermenistan'ın da bu konuda vizyonunu "Barış Kavşağı" projesiyle ortaya koyduğunu söyledi.

Mirzoyan, "Biz sadece hazır değiliz, aynı zamanda ulaşım iletişiminin yeniden kurulmasıyla da ilgileniyoruz, özellikle ilk aşamada Azerbaycan ile demiryolu iletişimini, elbette tüm altyapıların topraklarından geçtikleri ülkelerin egemenliği altında kalacağını anlıyoruz. Ermenistan Dışişleri Bakanı, bu ülkelerin yargı yetkisine göre hareket edecek ve elbette düzenlemeler karşılıklı ve eşitlik ilkesine uygun olacaktır." ifadesinde bulundu.